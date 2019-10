Nicaragua inconforme en pláticas con UE

El vicecanciller nicaragüense, Manuel Coronel Kautz, dijo el martes que luego de tres rondas de negociaciones con Centroamérica, la Comisión Europea sólo ha ofrecido un simple Tratado de Libre Comercio parecido al CAFTA-RD con Estados Unidos.



''Hasta ahora no han ofrecido más que un simple TLC con posiciones incluso más exigentes que el CAFTA-RD'', dijo el vicecanciller y jefe en la negociación por Nicaragua con la Unión Europea al canal 8 de la televisión local.



Agregó: ''si el acuerdo con los europeos no pasa de ahí, sería mejor profundizar el que tenemos con los yanquis, porque están más cerca, es de mejor calidad y más barato''.



Aclaró que hablaba naturalmente desde el punto de vista de Nicaragua, porque la representación de El Salvador tiene la vocería oficial pro témpore de Centroamérica.



Las negociaciones se realizan por región y no por país y la embajadora de la Comisión, Francesca Mosca, dijo el lunes que ''todos los puntos son discutibles'' y aseguró que las negociaciones han avanzado ''vertiginosamente''.



Coronel Kautz dijo que se trata de ''una negociación compleja y, con toda sinceridad, hasta ahora no hemos encontrado en el planteamiento europeo algo que llame la atención fuera de lo normal''.



Dijo que, por ejemplo, en el tema del diálogo político, la UE ha planteado tres cláusulas que ''llevan a nuestro entender un carácter injerencista o si se quiere punitivo, cuando no se cumplan determinadas cosas, y algunos cuestionamientos que pretender imponer''.



Reconoció sin embargo que en el último encuentro en San Salvador ''han retrocedido un poco en estos planteamientos''.



Empero, dijo que su país está totalmente de acuerdo con las cláusulas que tratan sobre derechos humanos, que se deben cumplir en un 100%: la lucha contra el terrorismo y el imperio de la ley.



Entre las implicaciones económicas negativas señaló las asimetrías existentes entre las dos regiones, en las que ''nuestros países llevan las de perder''.



Agregó que ante ese hecho ''pensamos en una disponibilidad financiera amplia para la región, de largo plazo, de bajos intereses y de largo período de gracia, que sirva de salvaguarda y compensación.