“Acabó merienda de bienes estatales”

A juicio del Procurador General de la República, doctor Hernán Estrada Santamaría, los traficantes de tierras, los latifundistas geófagos, los banqueros oportunistas y los inversionistas aprovechados deben saber que aquí “se acabó la merienda de los bienes estatales.



“Las migajas que quedan, tanto en sobrantes de liquidaciones bancarias como en tierras y otros rubros, las estamos defendiendo para beneficio de los pobres. Los geófagos y traficantes siguen actuando, pero como ya queda poca comida, hemos puesto un candado en la puerta del comedor”.



Con esas palabras definió Estrada su actuación institucional, cuando EL NUEVO DIARIO lo inquirió sobre la denuncia con nombres y apellidos, de varios supuestos traficantes de tierras que suelen causar alteraciones -–principalmente-- en Tipitapa y en el antiguo ingenio Timal.



Dirigentes de ex contras y ex militares, entre otros activistas sociales, denunciaron como usurpadores de nombres de sus organizaciones para el tráfico de tierras a personajes como Carolina Navarro, Miguel Ángel Molina (Veinte Leguas), Eduardo Castellón, Eduardo Obregón, Augusto Úbeda, Catalina Obando, Flor Argüello y Bertha Jarquín.



También a Jorge Guerrero (no es El Cuervo), Sara Ruiz, Lesbia Zárate, Cela Vargas, Yelba Argüello y otros conocidos como “El Gigante”, “El Gallito”, “Miguelito”, “Richard” y “El Grillo”.



Los denunciantes

A todos los antes citados los acusan, incluso, de manipular a personas pobres para tomar tierras ajenas, y hasta les cobran a cada uno por sus “servicios”.



Según el documento al que tuvo acceso este diario, firman la denuncia Raúl Areas (CNOR), Julio César Blandón (Kalimán-PRN), José Benito Bravo (Mack-PRN), Nelson Iván Escobar (AVEG-CFA), Gloria Margarita Martínez (Madres de Héroes y Mártires), Martha Mayorga y Juana Estela Báez (Madres de Caídos de la Resistencia), Élida María Galeano (ARN-IG), Sergio Ortega y Uriel Calderón, de AMIR.



Los firmantes del documento aseguran que van a denunciar a los presuntos traficantes ante la Policía, y, en ese caso, Estrada dice que la Procuraduría deberá apersonarse en representación del Estado, ya que la mayoría de bienes usurpados y tierras afectadas pertenecen al gobierno a través de la Cornap, los ministerios o del Banco Central como adjudicatario de los activos de los bancos quebrados.



Actuación coordinada del Estado

En la lucha contra las ocupaciones o tomas ilegales y el tráfico de tierras, Estrada refiere que ahora existe una actuación coordinada y extremadamente dura entre la Procuraduría y la Policía, a la cual han reforzado para el patrullaje nocturno en los distritos conflictivos, pues los traficantes trasladan de noche a sus “precaristas”.



Asimismo, el Procurador destaca en el Registro de la Propiedad, la Renta y el Catastro, ahora nadie deja pasar un trámite de transmisión de tierras o bienes estatales si éstos no se hacen a través de la representación del Estado.



Se acabaron gestores y coimas

Además, alrededor de la Procuraduría, dependientes de ella y en su mismo edificio, funcionan ahora la Comisión Nacional Revisora de Confiscaciones y la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI). “Se acabaron los gestores que llegaban a ofrecer coimas en esas oficinas, o que pedían dinero a los interesados para la propina del Procurador”, afirma Estrada.



“Nuestras puertas están cerradas para los traficantes. Tengo miles de enemigos nuevos, pero el tráfico se terminó”, agrega, al referir que antes la Policía no actuaba contra el saqueo al Estado, pero ahora sí. La corrupción había penetrado las estructuras del Estado, incluso tuvimos notarios del Estado asociados con los traficantes de tierras, y por eso está presa la ex notaria Morena Avilés”, señaló el Procurador.



Estrada reconoce que el tema de la propiedad agraria y urbana es un problema de siglos, y los objetivos a conseguir para erradicarlo parecen complejos, pero en las actuales circunstancias del país, poner el orden solamente es un asunto de decisión política y voluntad, “y esas cosas le sobran al gobierno”.



Contener contrarreforma agraria

“No haremos otra reforma agraria, pero hacemos tres cosas bien sencillas: primero, cesar el tráfico delictivo de tierras; segundo, contener la contrarreforma agraria que empezó en 1990, para salvar las migajas que todavía quedan en beneficio del pueblo, y tercero, imponer en todo el país la seguridad jurídica.



La cual, señala, que no solamente sea para banqueros, propietarios e inversionistas, sino para los pobres, especialmente para los dueños de bienes debidamente asignados por las leyes 85 y 86”, añadió.



Seguridad jurídica

para todos

“Me he apersonado en juicios contra gente pobre, que afortunadamente se revirtieron porque tenían a la justicia, la ley y el derecho de su parte. Respetamos mucho los derechos que aleguen los bancos y grandes acreedores, especialmente si la justicia les da la razón, pero nuestra prioridad son los pobres y el imperio del orden, que significa la seguridad jurídica para todos, de modo que ningún inversionista nacional o extranjero se vea estafado al invertir en tantos títulos falsos que andan circulando”, agregó.



Que no se siga haciendo títulos supletorios sobre decenas y centenas de miles de manzanas de tierra, del mismo modo en que han venido saqueando el patrimonio del Estado a lo largo de los últimos 16 años. Que finalmente se apruebe la Ley del Registro, que se acaben las dobles y triples indemnizaciones, y que nadie vuelva a cobrar inexistentes vaquitas con una simple declaración jurada de que las tenía, con un gestor avispado y una coima, concluyó Estrada.