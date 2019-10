Aguas de Estelí se secan o envenenan

ESTELÍ

El agua cada día se agota en este departamento debido a la tala indiscriminada de los bosques. Durante la presente temporada de verano al menos 20 riachuelos y manantiales se han secado.



A esto se agrega la expansión de cultivos como el tabaco y las hortalizas, que han provocado la contaminación de las fuentes, lo cual pinta un cuadro muy crítico si las autoridades, las asociaciones de la sociedad civil, los productores y la misma población no actúan desde ya.



Para la vicealcaldesa esteliana, María Teresa Illescas, el problema tiende a empeorar si la población sigue actuando de forma irresponsable con los recursos naturales.



Al menos 25 comarcas campesinas de este departamento enfrentan problemas de abastecimiento de agua potable, como Buenos Aires, distante unos siete kilómetros de esta ciudad.



Las familias de ese sector son abastecidas de agua potable por los miembros de la Dirección General de Bomberos. Pero las autoridades locales señalan que esa situación no debe continuar debido a que no cuentan con los suficientes recursos.



El problema se agrava cada día, debido al alto precio de los combustibles, lo que sin duda desequilibra la economía local y nacional.



Agua que queda,

agua envenenada

La situación no es para menos, porque en los lugares donde las fuentes superficiales de agua se han secado debido al verano, en otras partes donde eso no ha sucedido, las aguas están contaminadas con agroquímicos y pesticidas, los que además de dañar el ambiente, matan de forma masiva a animales que muchas veces actúan como controladores de plagas.



Ante esta situación crítica, las autoridades de Enacal promueven el uso racional, responsable y con austeridad del agua, un recurso natural que cada día se agota o se contamina por la actitud irresponsable y egoísta del ser humano.



Aunque en esta ciudad el manto acuífero es grande, el peligro es latente ante la inminente contaminación por el uso de pesticidas y el uso de letrinas tradicionales, el mal manejo de los desechos sólidos y la contaminación ambiental.



La ingeniera María Elena Romero, de la gerencia comercial departamental de la Enacal, indicó que lo deseable para la entidad es que hubiera conciencia de parte de los usuarios sobre la necesidad de ahorrar el agua.