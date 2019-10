“Chávez es un Mussolini con plátanos”

En toda tribuna, sea cátedra, entrevistas, conferencias, discursos, talleres literarios, el escritor Carlos Fuente narra una novela que la (d)escribe en vivo, y además alrededor de un personaje con el cual parece no sentirse muy a gusto, y si bien hoy está en el poder, adelanta el capítulo final: “es un improvisado… que no va a durar mucho”.



Fuentes, el autor de “La muerte de Artemio Cruz”, un individuo con los rasgos típicos de un dictador latinoamericano, detalla sin piedad al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Sea en Mallorca, en San Francisco o en Brasil, el escritor a punto de ajustar sus 80 años, elabora los datos del personaje con un estilo que algunos no dejan de criticarle:

“Personaje burdo, prepotente, ignorante… se llama Hugo Chávez”, dice el mexicano, para quien el género de la novela rompió sus fronteras, tanto que él mismo incorpora a su discurso a una personalidad de carne y hueso que todavía construye su historia.



Fuentes cuestionó a Chávez cuando éste interrumpió a Zapatero en la pasada cumbre de presidentes y alabó el real regaño: “¡Por qué no te callas!”, del Rey Juan Carlos, lo cual a su vez originó otra reacción del líder venezolano contra el monarca.



“Atacarlo es una grosería más de ese hombre perturbado que se llama Chávez”, dijo en esa ocasión el creador de “La región más transparente” y del exquisito cuento “Aura”.



¿A quién representa, pues?

La narración de Fuentes alcanza ribetes donde la audiencia, según su credo ideológico, se pondrá al lado de la ficción o de la realidad, porque estas páginas a voz alzada, incluyen un retrato de la República Bolivariana de Venezuela: “Es un gobierno fascista típico”, mientras para el presidente Chávez se reserva una descripción fulminante: “(es) un Mussolini venezolano”.



En un semanario brasileño, el escritor de “Chac Mool”, mantuvo su relato a temperatura ambiente: “Hugo Chávez es un fascista disfrazado de izquierdista”, y para advertir a los socialistas, aseguró que “no representa a la izquierda política”.



En Mallorca, llegó a precisar mejor su historia a Román Piña:



¿Qué papel puede jugar el presidente venezolano Hugo Chávez en el futuro de la zona?

Espero que ninguno. Es un payaso lamentable.



¿Es, como dice Vargas Llosa, responsable de la radicalización del continente latinoamericano?

No, porque no es un radical, es un fascista. Es un hombre de extrema derecha disfrazado de izquierdista. Es un engañador. La verdadera izquierda está en Lula, en Michelle Bachelet, en Tabaré Vázquez.





El lloricón

En el diario La Estrella de Los Ángeles, el autor de “Las buenas conciencias”, expuso este nuevo capítulo, donde el personaje en uno de sus episodios más emocionantes se vuelve “lloricón”: “Es un demagogo lloricón. Estuvo a punto de perder el poder. Se protegió en la iglesia. Lloraba. Es un hombre sin sustancia, un Mussolini tropical de cuarta. No tiene mucha importancia”.



Luego, revela al personaje en toda su intensidad y casi a ritmo de rap: “Mussolini con plátanos. Banana Mussolini”.



Preguntado si el mandatario venezolano tenía algún rasgo redimible, Fuentes replicó: “Para mí, no, quizás para Dios, sí”.



Fidel, auténtico

El reconocido intelectual, al hablar de otro personaje, Fidel Castro, despejó cualquier duda acerca de lo que sentía hacia él. Es más, lo distanció de Chávez. El ex mandatario cubano es un “hombre respetable”.



Al establecer la diferencia entre uno y otro personaje, relata: “Uno es auténtico, el otro es un farsante. Uno no puede estar de acuerdo con Fidel, pero hay que respetarlo… El otro es un improvisado… que no va a durar mucho”.



Con todo, el artista de la palabra asegura que lo suyo, su relato, su discurso, no es nada personal contra el polémico personaje de la vida a veces no tan real que se vive en Latinoamérica.



Si así lo ha descrito es por “su pretensión dictatorial, esta manía de dictador latinoamericano, de tipo autoritario, de distraer sus fracasos internos creando problemas exteriores”.



Enfático, el notable mexicano resume así al Presidente sudamericano: “Chávez vive del culto a la personalidad”.