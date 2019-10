Guerra Enacal-Fenosa

Técnicos de Unión Fenosa desmantelaron una conexión ilegal en las instalaciones de Enacal, en Portezuelo, en presencia de varios medios de comunicación.



Según información suministrada por Fenosa, entre la fecha del dos de agosto del año pasado y el 12 de abril de este año, los técnicos de esa compañía eléctrica han registrado al menos 14 conexiones ilegales a bienes inmuebles de Enacal, en donde la mayoría corresponde a equipos de bombeo de varios pozos de la empresa aguadora.



“Amablemente nos atrevemos a solicitarle gire las instrucciones pertinentes para asegurarse de que no se repitan actos de este tipo, que puedan atentar contra el buen nombre de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal”, reza una carta enviada por el vicepresidente de Fenosa, José Luis Gómez, a Ruth Herrera, presidenta de Enacal, la cual tiene fecha de recibido el ocho de noviembre de 2007 a las 3:50 de la tarde.



Fenosa, precisamente un día después de que Enacal le trabara un embargo preventivo de más de un millón de dólares en propiedades y vehículos, decidió desmantelar una conexión ilegal en una de las instalaciones de la aguadora, adonde también asistieron, en calidad de supervisores, funcionarios del Instituto Nicaragüense de Energía, INE.



Enacal aumenta monto de embargo



Según Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, la doctora María Marvis Jirón, Directora Legal de Enacal, y el Juez Tercero de lo Civil del Distrito de Managua, Napoleón Sánchez, ayer ampliaron el embargo y duplicaron el monto preventivo de este lunes. “Se les fue la mano en el cálculo del monto de los bienes embargados, porque ahora el total suma unos dos millones de dólares”, señaló.



Precisó que Jirón logró convencer al juez Sánchez, y ahora son tres propiedades embargadas y cuatro camionetas en total. “Son tres propiedades que son terrenos y construcciones bastante caras, y las camionetas cuestan unos diez mil dólares cada una”, estimó.



El cálculo de dicho monto es seguido de cerca por el Departamento Legal de Fenosa, que según Katín, puede demostrar hasta el último centavo de esos bienes y, por ende, el monto total que es muy superior a lo reclamado por Enacal.



Más de cien mil córdobas sin facturar



En tanto, el ingeniero Arturo Irías, miembro del equipo “Proyecto Antifraude” de Fenosa, dijo que la conexión ilegal estaba ubicada en un banco de transformadores que abastecía de energía eléctrica a una oficina y a un equipo de bombeo de un pozo en las instalaciones de Enacal, en Portezuelo, ubicado en el kilómetro cinco y medio de la carretera norte.



“Hemos estado viendo los consumos de suministro en conjunto con el ingeniero del ente regulador y son totalmente irrisorios… en términos económicos, este suministro está pagando dos mil córdobas al mes, cuando lo normal debería de andar arriba de los 150 mil córdobas”, refirió Irías. Según Fenosa, eso significa que sólo en esa conexión han dejado de facturar por lo menos 148 mil córdobas mensuales.



Noel Hernández, responsable de Información de la Gerencia de Comunicación de Fenosa, indicó que la empresa ve “con preocupación” que mientras el Estado y varias empresas del sector eléctrico están apoyando la lucha contra el fraude energético, Enacal, a través de varios pozos ha venido consumiendo energía de manera ilegal.



EL NUEVO DIARIO intentó conocer la versión de los técnicos del ente regulador, pero evitaron dar declaraciones al argumentar que su trabajo consistía en inspeccionar el peritaje técnico en las instalaciones donde se presume el fraude energético.



“Hasta ahora nos damos cuenta”, dice Enacal



Por su parte, Luis Barrera, Director Administrativo de Enacal, declaró a otros medios de comunicación que la empresa aguadora no tenía conocimiento sobre dichas conexiones, y deslindó responsabilidades de la Aguadora al indicar que fue hasta hace mes y medio que trasladaron personal a esas oficinas para instalar un área de cobranza.



Asimismo, dejó entrever que al parecer quien hizo la conexión fue una Agencia Aduanera, la cual hizo un contrato con las autoridades anteriores de la empresa estatal, y la cual mantiene sus oficinas dentro de Enacal, Portezuelo.



Piden que Enacal pague sus deudas



Katín reiteró su reclamo en cuanto a la deuda acumulada que mantiene la Aguadora con Fenosa desde diciembre pasado, la misma que ayer bajó de nivel, pues la presidenta de Enacal mandó a cancelar 13 millones de córdobas y dejó un saldó superior a los 128 millones.



Herrera, en declaraciones a medios afines al gobierno, ayer señaló que este último monto es “irrelevante”, pues se trata de la facturación de un mes de Enacal por consumo de energía, a lo que Fenosa respondió con números precisos mediante un cuadro de la Gerencia Comercial, donde se desglosa hasta el último detalle.



“Esperamos que Enacal nos pague con la misma ligereza que está ejecutando este embargo, para que haya transparencia tanto en el proceso judicial como en la prestación del servicio y facturación como cliente”, finalizó Katín.



Fraudes detectados por Unión Fenosa en instalaciones de Enacal:



NIS Fecha de detección Observación

2054887 25/01/2008 Con sólo una fase de 242v y excitado con

neutro, metro CL200 240v

2117055 10/10/2007 Servicio directo del 28/09/07 al 10/10/07.



2117067 19/10/2007 Servicio directo del 28/09/07 al 19/10/07.



2157754 02/08/2007 Se encontró medidor con TCS invertidos en fase

2157849 12/04/2008 Línea directa con 46.2 amp. que alimentaba una pollera y casa/CT de pozo de Enacal.



2191553 24/08/2007 Se encontró servicio directo sin registrar

consumo con carga de 86.1

2263889 03/12/2007 Se encontró fase directa, no le llegaba señal

de potencial de fase “C”.



2299822 25/10/2007 Servicio directo del 21/10/07 al 25/10/07.



2299955 19/11/2007 Suministro directo del 28/10/07 al 19/11/07.



2493001 12/10/2007 Señal de potencia fase C desconecta en busching, el cual dejaba de registrar el consumo

2505265 22/08/2007 Se encontró servicio conectado directo

2710543 08/02/2008 Se encontró serv. directo por medidor quemado

2730831 28/11/2007 Se encontró señales de corriente en bloque de prueba MD no registra consumos



Fuente: Unión Fenosa

Unión Fenosa - Saldo del cliente Enacal al 21 de abril de 2008

Detalle en córdobas Saldo

Facturación vencida 86,280,986.79

Febrero 08 39,345,752.96

Enero 08 31,436,399.31

Diciembre 2007 9,916,154.73

Noviembre 2007 491,692.67

Octubre 2007 307,853.59

Septiembre 2007 1,424,453.87

Agosto 2007 544,138.80

Julio 2007 571,680.95

Junio 2007 419,262.87

Mayo 2007 399,611.16

Abril 2007 606,143.10

Marzo 2007 215,061.34

Febrero 2007 536,072.08

Inclusión de suministros - Deuda anterior a febrero 07 66,709.36

Facturación corriente 41,843,295.92

Facturación de marzo 08 41,843,295.92

Total de deuda vencida 128,124,282.71

Nota: Este saldo no incluye el cobro de recargo por mora generado a la fecha