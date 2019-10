Dos enormes desconocidos para Ometepe

Un estudio realizado en la Isla de Ometepe revela que para la mayoría de la población, aunque ve todos los días el Concepción y el Maderas, estos volcanes son dos enormes desconocidos.



Contrario a otros países, donde hay colosos con alguna actividad, y la gente sabe con qué tipo de “vecinos” convive, de “los dos cerros” nadie cree que constituyan un eventual peligro. Esta apreciación provoca que los pobladores se desinteresen de los planes contingentes a la hora de una emergencia.



La investigación elaborada por el Centro de Investigaciones Geocientíficas, Cigeo, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) recuerda que la isla es de 276 kilómetros cuadrados, con 20 millas de largo y nueve de ancho, y con una población de unos 35 mil habitantes. El estudio se enmarcó en la percepción de riesgo que tiene la población de San José del Sur, San Marcos y Moyogalpa, al encontrarse en una Isla con dos colosos.



Ambos cráteres son atravesados por fallas, en mayor proporción el volcán Maderas, observándose en éste un pequeño graben con dirección noroeste, misma dirección de la mayoría de las fallas.



Las erupciones



El volcán Concepción ha hecho erupción en más de 25 ocasiones en los últimos 120 años. Su primera actividad registrada data de 1883, con más de siete erupciones de tipo estrombolianas (salidas de bombas, cenizas y gases). Para esta época no se le conocía mayor actividad, llegándose a creer que era junto con el Maderas, un volcán extinto.



En cuatro ocasiones, el Concepción hizo erupción de magnitud considerable: cuando se despertó con violencia en 1883, y luego en 1922, 1944, 1957. En todas, su comportamiento fue bastante parecido: con sismos violentos, retumbos, columnas gigantescas de humo, cenizas y coladas de lavas.



La erupción de 1922 se inició con una formidable sacudida sísmica el 15 de febrero, que provocó daño en muchas casas en Granada, afectando también los departamentos de Masaya, Managua, Carazo, Rivas, Chontales, León y Estelí.



Ruedan piedras incandescentes



Otra erupción fue en 1944. Se inició el 20 de diciembre y se prolongó hasta agosto del siguiente año. El 11 de enero de 1945, se intensificó la actividad; fuertes explosiones se produjeron con intervalos de un minuto, mientras una sucesión de temblores estremeció Granada.



Después de dos episodios eruptivos en 1951, 1955, el 14 de marzo del 1957 se produjo otra erupción violenta que los mayores de la Isla aún recuerdan.



En el invierno de 2003 se observó que el deslave que se quedó estacionado en 1988 a cinco kilómetros, cuando el huracán Mitch, se ha acercado a 3.5 kilómetros suroeste hacia San José del Sur, ensanchándose las pendientes más altas y los barrancos desde dos a cinco metros.



Moyogalpa



El municipio de Moyogalpa, de acuerdo con el estudio, está amenazado por el volcán Concepción con caída de cenizas, gases y sismos volcánicos, erupciones de lava, flujos piroclásticos, flujos de lodo, lahares y derrumbes. Además, existe la amenaza de los sismos que pueden provenir de la zona de subducción y fallamiento local. El lago Cocibolca representa peligro de inundación para la isla, aunque en menor grado.



Históricamente el volcán Concepción no tiene registrada ninguna actividad en tiempos de la colonia. Hasta 1841 estaba cubierto por bosque y cuenta con una laguna en su cráter. La primera erupción en tiempos históricos data de 1883, cuando hubo caída de ceniza, se escucharon retumbos, y se abrió un nuevo cráter que expulsó lava, material incandescente reportado por los investigadores. A partir de esa fecha el volcán ha tenido una intensa actividad, principalmente la caída de cenizas con periodos de quietud intermedios.



Comunidad más vulnerable



La investigación del Cigeo sostiene que la comunidad más vulnerable de las tres estudiadas es la de San Marcos, pues no cuenta con la capacidad de movilizaciones masivas, porque dentro del poblado no existe la cantidad de vehículos suficientes.



Sin embargo, tiene la ventaja de que cuenta con dos vías de evacuación terrestre y hacia el lago, aunque la ruta hacia Altagracia es cortada por flujos a la altura del lugar conocido como La Chirca. En caso de caída de ceniza las viviendas son vulnerables, ya que los techos son de poca pendiente, por lo que permiten la acumulación de materiales de caída, y se corre el riesgo de un colapso estructural.



No creen en peligro

Revela el estudio que la mayoría de las personas no sienten ningún temor en relación con el riesgo que corren por la presencia del volcán Concepción, sobre todo la población de mayor edad.



Elder Carrillo, quien vive en las afueras de Moyogalpa, por ejemplo, dijo a END que no le temen a los volcanes. “De vez en cuando tira cenizas”, dijo, en referencia al Concepción. “Se pierde la vegetación y ahí se mantiene temblando, vibrando la tierra”.



El alcalde de Moyogalpa, Luis F. Morales, al ser preguntado por EL NUEVO DIARIO sobre los planes contingentes para evacuar en caso de alguna urgencia, aseguró: “Estamos muy fortalecidos, tenemos la asistencia permanente de Sinapred, un sistema de radio que nos comunicamos a cualquier hora, para dar información de cualquier anormalidad”.



De acuerdo con el edil, tras un taller sobre el tema se llegó a la conclusión que con aparatos sofisticados “podríamos detectar con anticipación un fenómeno catastrófico”.



“Hay plan de evacuación bien elaborado, sabemos los puntos adonde hay que llevar a la población si es de gran magnitud, sea Granada o San Jorge, y cuántas embarcaciones vamos a utilizar”, precisó.



A pesar de esta “maquinaria aceitada de emergencia”, el alcalde admite que “gran parte de la población no se ha “empoderado de la realidad”.



“De aquí no nos vamos”



El munícipe señala que la tarea es concienciar a la población de esos lugares de alto riesgo, que en momentos críticos deben movilizarse. “Influyen las creencias religiosas de los jefes de familia, me dice un profesor. Si Dios quiere, aunque explote el cerro no nos va a matar, así que para qué vamos a movernos, si ya el destino está hecho”.



Pobladores han dicho: “No creemos que Dios va a permitir que esos animales exploten, y si explotan, aquí nos vamos a salvar si Dios quiere. Él es el dueño de nuestras almas, de nuestros cuerpos y no nos va a pasar nada. Y si él quiere, donde estemos ahí vamos a recibir un daño”.



El alcalde expresó que con ayuda de Defensa Civil y de otros organismos, en cada comunidad hay un grupo que se va a responsabilizar en un momento de catástrofe, que ya fueron organizados por la alcaldía y Sinapred.



Culpan a medios por “alarmantes”



Según la investigación del Cigeo-UNAN, los isleños, aquellos de mayor edad, “consideran que ya han visto la peor erupción que fue en 1957, según registros históricos, y que las actividades más recientes que se han presentado (julio y agosto, 2005) no han sido nada para lo que ellos ya vivieron”.



En el caso de la población más joven tampoco tiene una alta percepción de riesgo. Están más que seguros de que el volcán no hará ninguna erupción de grandes consecuencias, por el contrario, critican que las noticias son alarmantes y que no se ajustan a la realidad.



Como evidencia de que hay exageración, cuentan que han llegado vulcanólogos para predecir que el volcán haría erupción en diciembre de 2005 y que hasta ahora nada ha pasado. “Más bien --dicen-- toda esta información ha venido a afectarlos enormemente en el desarrollo de la isla, ya que los turistas prefieren no llegar a este lugar y que ya se están retirando los ONG en esta zona”.



Destaca el estudio que a la población, por lo que expresan, aún le falta conocimiento sobre los procesos naturales que se llevan a cabo en el funcionamiento de un volcán, así como entender su comportamiento en la escala geológica, ya que muchos de ellos consideran que no volverá a pasar algo peor a la erupción de 1957.



Es importante destacar que la percepción de los pobladores está relacionada con los valores de cada individuo, con su personalidad, con sus experiencias pasadas, con su grado de exposición al riesgo, así como con su nivel social, económico y cultural, precisa el estudio.



Las personas con mayor conciencia y con mayor percepción de riesgo, son aquellas que han accedido a un nivel de educación superior y que por tanto tienen mayor acceso a información, ya que disponen de los medios económicos para ello.



Los medios



Los consultados consideran que por los rumores con respecto a la erupción del volcán Concepción, ya se están marchando de la isla algunas instituciones de importancia para ellos, tal como “Nuestros Pequeños Hermanos” (NPH) que era una fuente de empleo para algunos pobladores, además de que ayudaban a la comunidad en el cuidado de niños huérfanos.



Piensan que las noticias brindadas por los medios de comunicación han sido muy exageradas y que han afectado el desarrollo turístico de la isla, ya que muchos visitantes se han retirado y otros prefieren no llegar a la isla. Así mismo, consideran que los peligros señalados son una causa de la destrucción de caminos, que dificultan el tránsito de vehículos y la comunicación vía terrestre.



Aunque las personas de mayor edad demuestran tener un arraigo muy marcado donde habitan y se rehúsan a salir de sus propiedades en caso de un peligro, la población más joven es la que demostró un poco más de disposición a la evacuación. No obstante, en su hogar, pese al riesgo, dicen sentirse más seguros, pues hay temor al cambio de lugar y de perder sus posesiones.



Conclusiones del informe



Las personas de las comunidades que fueron consultadas no perciben el riesgo con el que conviven. Esto se atribuye a la falta de educación de los pobladores, así como a la falta de capacitación por parte de las instituciones, a quienes les compete informar sobre el tema de riesgos, subraya el informe.



El mayor porcentaje de pobladores considera que están organizados para enfrentar un futuro desastre, sin embargo, sólo la mitad conoce albergues o rutas de evacuación en caso de una emergencia.



Se considera que si la mitad no sabe qué hacer a la hora de una emergencia, es debido a la falta de organización existente. En este sentido, es importante analizar si la población se encuentra organizada o sólo lo afirma porque conoce o ha escuchado de estos grupos encargados de atender emergencias.



Recomendación



El estudio concluye que los ONG y las instituciones nacionales encargadas de atender emergencias en la Isla de Ometepe, desarrollen proyectos de información sobre rutas de evacuación y albergues en caso de un desastre, e implementen programas y proyectos de educación que contribuyan a mejorar el grado de percepción del riesgo que tienen los pobladores de las diferentes comunidades.