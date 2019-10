Libertad de Expresión es la que está en la mira

La presidenta del Colegio de Periodistas, Mercedes Rivas, condenó la actitud del alcalde de Chinandega, Julio Velásquez Bustamante, y sus amenazas de muerte contra el periodista Róger Olivas, por intentar obtener información del funcionario público señalado de haber encañonado a un dirigente sindical.



“El Colegio de Periodistas está en contra de cualquier tipo de agresión hacia el gremio, por eso nos manifestamos y condenamos el hecho desde cualquier punto de vista”, expresó Rivas, agregando que hace unos meses hubo otro atropello donde un periodista fue “cinchoneado” por un trabajador de la municipalidad.



“Hay que recordarles que existe una ley al derecho a la información, y todo funcionario está obligado a dar cuentas de sus acciones y debe ser tolerante con los medios de comunicación”, señaló.



Rivas tildó de aberrante que situaciones como esas continúen ocurriendo en nuestro país, y señaló que el alcalde de Chinandega o tiene alguna enfermedad que lo hace actuar de esa forma o es un intolerante.



Características del totalitarismo



Por su parte, Juana Jiménez, ejecutiva del Movimiento Autónomo de Mujeres, considera que la violación a la libertad de expresión en Nicaragua es la característica de un gobierno autoritario.



“Nosotras hemos venido denunciando que se viene estructurando la instauración de una dictadura en nuestro país, y creo que estos hechos ya no sólo lo evidencian, sino que reflejan que ya estamos ante una dictadura que utiliza diferentes acciones contra las personas que investigan irregularidades en entidades gubernamentales. Por eso utilizan incluso al sistema de justicia para reprimir la libertad de expresión”, dijo Jiménez.



Indicó que por eso vemos los diferentes ataques a los defensores de derechos humanos y los que señalan arbitrariedades o hechos que atentan contra la libertad de las personas y la institucionalidad del país, recordando que el periodista Olivas lo único que buscaba era obtener la versión del edil chinandegano, ante acusaciones que iban desde agresión hasta amenazas con arma de fuego contra el dirigente sindical Juan Solís, que reclama negociaciones del convenio colectivo.



Mirada internacional sobre Nicaragua



Jiménez asegura que casos como el del periodista Olivas, corresponsal de EL NUEVO DIARIO, la sentencia contra La Prensa y la persecución contra representantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia, son objeto de mucha preocupación, no sólo a lo interno del país, pues esto también lo han planteado a nivel internacional y se dan cuenta de que las miradas poco a poco están recayendo en Nicaragua.



“El tipo de represión ya no sólo es a través de los órganos de seguridad o de la guardia que te perseguía, ahora están buscando cómo matar las ideas, matar la posibilidad de expresarte libremente y de poder ejercer tus derechos fundamentales como manifestarte, hacer una crítica o señalar las arbitrariedades de un funcionario público. Elementos establecidos en la Constitución Política”, dijo.



Referencias de prepotencia



El caso de las amenazas del alcalde sandinista Julio Velásquez Bustamante contra Olivas no fue un hecho aislado, pues ha tenido el mismo comportamiento con otros reporteros.



Benjamín Chávez Romero, director de un noticiero en Radio San Cristóbal y ex corresponsal de EL NUEVO DIARIO en este departamento, relató que al preguntar por un problema en el Mercado de Mayoreo “El Bisne”, recibió un golpe en el pecho.



El también presidente de la Asociación de Periodistas de Chinandega (APN) aseguró que el edil rojinegro reacciona furioso, y en dos oportunidades le dijo que se cuidara. El veterano periodista dijo que jamás había visto el comportamiento así de un alcalde.



Otros amenazados por Velásquez han sido los reporteros Róger Olivas, Evelio Ramos y Belkis Medina, expresó el presidente del Comité de Ética del Colegio de Periodistas de Chinandega.



Funcionario pendenciero y bajo investigación



Por su parte, Evelio Ramos, corresponsal de Radio La Musical, dijo que llegó al edificio de la Alcaldía a buscar la versión del alcalde acerca de un conflicto con tricicleros de esta ciudad, y fue sacado del cuello por el edil rojinegro.



“Me dijo que era alcalde y hombre a la vez. Que si tenía valor que saliera del Palacio Municipal para liarnos a golpes. El día que me corrió de la Alcaldía, Velásquez Bustamante portaba su pistola en la bolsa derecha de su pantalón, en actitud amenazante”, expresó Ramos.



Benjamín Chávez no encuentra explicación del rencor de Velásquez Bustamante contra periodistas críticos. “Cuando le consultás sobre cualquier tema recibís prepotencia y soberbia inaudita, mantiene secretismo”, dijo el veterano periodista, mientras señala que las denuncias por corrupción contra el edil han sido formuladas por tres ex funcionarios de la comuna, y la Contraloría deberá pronunciarse al respecto.