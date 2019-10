Crece la impunidad por asesinatos de mujeres

Representantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) se pronunciaron contra la ola de feminicidios ocurridos en el primer trimestre de este año, que contabilizan 16 mujeres asesinadas, y criticó a las instancias competentes de no impartir justicia con el rigor de los casos.



El recuento monitoreado en los medios de comunicación, contabiliza un incremento en el número de víctimas, desde 29 en 2000, a 49 en 2005, y en la actualidad, sólo en los tres primeros meses del año, el feminicidio llegó a 16 delitos perpetrados por personas cercanas a la víctima, entre esposos, novios, ex novios, parejas o vecinos. De estos casos, el 35 por ciento se registró en Matagalpa.



Además, hay 16 reportes de agresiones donde las mujeres resultaron mutiladas o afectadas gravemente producto de la violencia. En las estadísticas también se muestran 44 casos que implican abusos sexuales y violaciones. Desde 2000 hasta hoy las cifras de violencia intrafamiliar y delitos sexuales se han triplicado.



Ineficiencia de justicia

Fátima Millón, de la RMCV, indicó que esto es sólo una referencia a un grave problema de salud pública, a lo que se suma la lentitud y retardación de justicia para resolver los casos de asesinato y homicidio contra las mujeres.



“Hemos visto cómo las autoridades judiciales priorizan otros delitos y no dan trámite con la misma celeridad a los casos de feminicidio, abusos sexuales y violencia contra la mujer, tal como sucede con el asesinato de Luz Marina Ruiz, cuyo agresor, de nombre Juan Bautista Silva, recibió la pena de 6 años y seis meses de cárcel a pesar de haber sido encontrado “in fraganti” mientras apuñalaba a su esposa”, señala Millón.



Indicó que otro caso que evidencia la poca beligerancia fue el de Xiomara Molinares Pérez, asesinada por su esposo en Matagalpa, pero las autoridades correspondientes engavetaron el expediente.



También fue emblemático el caso de agresión y violación contra una jovencita de 16 años, donde un tribunal de conciencia liberó a los seis acusados por vencimiento de término.



Violencia con mayor saña

Azalia Solís, también de la RMCV, dijo estar preocupada no sólo por el incremento de casos, sino que cada vez los asesinatos se perpetran con más saña y premeditación. Alguien que enllava las puertas, lanza un líquido contra los ojos de una mujer indefensa para luego propinarle 19 puñaladas, demuestra que su acción no sólo fue impulsada por las pasiones del momento.



Comentó que otro elemento que se está distinguiendo es la edad de las víctimas --de entre 20 y 25 años--, así mismo, ya no sólo se habla de las parejas como agresores, sino de los ex esposos o ex novios.



Necesidad de sensibilizar

Ruth Matamoros, coordinadora de la RMCV, indicó que ya se ve como si fuera normal la golpiza contra una mujer, una violación o el asesinato, por lo tanto están promoviendo la sensibilización de la población y en especial la de las autoridades competentes.



“No aguantamos un Estado que no prioriza el tema de la violencia contra la mujer ”, expresó Matamoros, al mencionar que las organizaciones miembros de la RMCV todos los jueves realizarán plantones a las 4 y media de la tarde, lo cual pretenden hacer a nivel nacional, para poner el tema en agenda. Mañana jueves el plantón será en la rotonda de Metrocentro.