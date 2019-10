Escoba Mined barre hasta con pariente de Sandino

Ni el descendiente del General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino, se salvó de la escoba en el Ministerio de Educación. Ayer, Héctor Enoc Sandino Saballos recibió su carta de despido, según sus palabras, “por haber criticado al dirigente de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden), José Antonio Zepeda”.



También se despidió a la directora de Educación Secundaria, Iveth Soza; al director de Compras, Oscar Escobar, y al director de Educación Preescolar, Juan José Morales. Los trabajadores del Mined se encuentran en zozobra, ya que desde hace más de un mes, todos los viernes despedían de tres a cuatro funcionarios.



“El problema es que ahora despiden todos los días, sin importar el tiempo de laborar de la persona o la ideología partidaria”, dijo Orlando Jiménez, secretario general del sindicato de trabajadores del Mined. Agregó que estos despidos son injustificados, y por eso exigió la suspensión de lo actuado por la ministra en funciones, Milena Núñez.



Despidos suspendidos hasta nuevo aviso

Los cinco sindicatos del Mined, excluyendo a Anden, se reunieron la mañana de ayer con Núñez, y acordaron suspender los despidos hasta la llegada del ministro, Miguel De Castilla, el próximo viernes.



Además, introdujeron un recurso ante la Dirección de Función Pública que dirige Alba Luz Torres Briones, ya que estos despidos son violatorios a los derechos de los trabajadores, y, sobre todo, al principio de estabilidad laboral.



“Se está violentando el convenio colectivo de esta institución, además, que los despedidos son empleados públicos, certificados según la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Los sindicatos tampoco formamos parte de este procedimiento de despido, de conformidad con la ley”, expresó Jiménez.



Asimismo, indicó que el cinco de mayo, Función Pública dictará el fallo, ya sea a favor o en contra de los despidos de estos funcionarios.



Todos contra Zepeda

Los representantes sindicales afirmaron no tener nada en contra de la organización de Anden, sino de su dirigente, José Antonio Zepeda, quien el viernes pasado se reunió con los trabajadores en el auditorio del Mined y anunció la reestructuración.



“Él (Zepeda) dijo que habría cambios en el Mined, que se iba a dar una reestructuración y que algunos serían afectados. Sin embargo, si es reestructuración, ¿por qué están contratando más gente? Quitan a uno para poner a tres”, señaló Brígida Zambrana Pérez, secretaria general del sindicato democrático.



Los trabajadores del Mined se congregaron en el parqueo de esta institución, y afirmaron que si los despidos continúan podrían paralizar las labores en esta institución. Ruth Cuadra, de la Unidad Sindical Magisterial, comentó que las autoridades del Mined, incluyendo a Zepeda, están obligando a realizar una huelga en el magisterio nacional.



Además, afirmaron que Zepeda está utilizando las instalaciones del Mined para hacer proselitismo político, dirigido a la campaña municipal. Intentamos comunicarnos con el dirigente de Anden, pero nunca respondió su celular.





Familiar de Sandino despedido

“Y se fue, y se fue, eran más de cincuenta con él”… Ese fue el coro que se tarareaba en las instalaciones del Ministerio de Educación, al conocer que el familiar del general Augusto C. Sandino, Héctor Enoc Sandino Saballos, había sido despedido.



Sandino Saballos se mostró sorprendido por la carta de despido, pues afirmó que entró a laborar al Mined con el gobierno sandinista. “Tengo poco más de un año de trabajar en el Ministerio, era el director de Transporte y nunca hubo quejas del desempeño de mi labor”, dijo el quejoso.



Además, señaló ser un militante sandinista, pero su único pecado fue criticar al diputado, dirigente sindical y asesor del ministro, José Antonio Zepeda. “Tenemos grabaciones donde Zepeda nos acusa a los despedidos de hacer crítica contra Anden, ya que en vez velar por los intereses de los trabajadores, lo que hacen es atacarnos”, expresó Sandino.



Agregó que existe una lista de 300 trabajadores que serán corridos, y por el hecho de no estar afiliados a Anden, no podrán ser defendidos. “El gobierno prometió en la campaña (electoral) cero desempleo y más estabilidad laboral, pero no lo estamos viendo”, dijo el familiar del General de Hombres Libres.