Notifican sentencias en juicio a La Prensa

“Yo creo que esto es un juicio arreglado para amedrentar a los medios de comunicación”, reaccionó el director del diario La Prensa, don Jaime Chamorro, quien ayer noche fue condenado al pago de una multa de nueve mil córdobas por la coautoría del delito de injurias en perjuicio de las representantes de cinco Consejos del Poder Ciudadano, CPC, del Distrito Cinco de Managua.



Pero además La Prensa “fue prevenida” de la obligación que tiene de publicar hoy “sin comentarios”, la resolución que dictó ayer el juez octavo local penal de Managua, Celso Urbina.



La Prensa señaló que hoy mismo publicarán la resolución porque es un medio que se caracteriza por el respeto a la ley, “por muy retorcida que ésta sea”.



El doble para Enríquez

Junto a Chamorro también fue condenado al pago de una multa de 18 mil córdobas, el jefe de redacción de La Prensa, Eduardo Salvador Enríquez, quien se mofó de la sentencia diciendo que sienta un precedente en materia penal, porque el juez “con permiso de la Chayo” reformó la ley para que los hechos acusados encajaran en lo que la norma establece como injurias.



“Un ejemplo para mí, como yo lo entiendo, es que él ha dicho en su sentencia algo parecido a esto: “La lluvia cae sobre el pasto, el pasto crece, la vaca se lo come, produce leche, la leche se la dan al niño, al niño le da diarrea, se muere, la lluvia mató al niño. Eso es lo que ha dicho el señor Celso Urbina en este su fallo”, agregó el Jefe de Redacción de La Prensa al mofarse.



Enríquez dijo que al término de un año o dos, el juez Urbina se convertirá en magistrado, lo que para él confirmará que obedeció una orden por la que recibirá su premio.



Finalmente, el Jefe de Redacción de La Prensa anunció que apelarán del fallo.



“La víctima soy yo”



En tanto, el Director y Presidente de la Junta Directiva del Diario La Prensa, don Jaime Chamorro, declaró que quien verdaderamente está siendo calumniado es él, porque en un canal capitalino diariamente aparece un spot --supuestamente editado por los CPC-- donde lo llaman ladrón, el cual que fue presentado como prueba de descargo durante el juicio promovido por el abogado de Rosibel Lazo, María Pichardo, Teresa Muñoz, Marcia Silva y Ana Lisbeth Villalobos, coordinadoras de los CPC del Distrito Cinco.



El juez Urbina no le dio ningún valor al video porque el mismo se refiere a hechos diferentes de los que se ventilaron en el juicio, pero de todos modos dejó sentado en su fallo que don Jaime Chamorro debe ejercer la acción penal, si considera que está siendo injuriado.



Don Jaime Chamorro ripostó preguntando que “¿para qué se va a poner a pelear? ¿Para perder? El Poder Judicial no es confiable, y eso lo han dicho hasta magistrados de la Corte Suprema, no yo, lo dijo un magistrado”, acotó.



Valga decir que la multa sólo beneficiará al “Gobierno del Poder Ciudadano”, porque la misma tiene que ser enterada al fisco.



Varias personalidades se presentaron al juzgado para solidarizarse con La Prensa, entre ellas Claudia Chamorro y el comentarista Jaime Arellano, quien señaló que llegó para ver qué le espera, porque él está bajo amenaza de ser querellado.



“Es vergonzoso, pero ya sabemos que esto se va a convertir en parte de la rutina de los juzgados: poner a los medios de comunicación que son oposición y que no están de acuerdo con lo que están haciendo, en el banquillo de los acusados”, finalizó diciendo Arellano.