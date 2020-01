Marena ignoró el “Día de la Tierra”

Los grandes ausentes en el poco concurrido acto de conmemoración del Día Mundial de la Tierra, fueron las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena), institución encargada de velar por la conservación, protección y uso sostenible de los recursos naturales.



Como representante del Marena acudió Esmeralda López, Secretaria General de dicha institución, quien se ubicó en las sillas de la concurrencia como una invitada más, pues no presidió la actividad realizada en el Arboretum Nacional, donde se realizó el acto oficial de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, y el lanzamiento de la Séptima Feria Nacional de la Tierra, que se celebrará en junio próximo en la ciudad de León.



Al consultar sobre la ausencia de la ministra Juana Argeñal y del viceministro Roberto Araquistain, se informó a EL NUEVO DIARIO que la ministra andaba realizando el relanzamiento del Proyecto Integral de Manejo de Cuencas Hidrográficas, Agua y Saneamiento (Pimchas) en Jinotega. Es importante destacar que este proyecto ya había sido inaugurado el año pasado por la ministra.



Luchando con poco

El acto fue entonces presidido por William Schwartz, Director del Instituto Nacional Forestal (Inafor); por la licenciada Milena Núñez, Viceministra de Educación; por el embajador de Dinamarca, Soren Vohtz; por el representante de la OMS, señor Eduardo Ortiz, y por el alcalde de León, Tránsito Téllez.



En su ponencia, el director del Inafor señaló que se está luchando con los pocos recursos con los que se cuenta para hacerle frente a la deforestación, y afectaciones como escasez de agua, deslizamientos y contaminación que conlleva la tala indiscriminada del bosque.



“Estamos trabajando en la Cruzada Nacional de Reforestación desde que el gobierno asumió, el año pasado plantamos 14 mil hectáreas y esperamos culminar este año con 18 mil hectáreas reforestadas, sin embargo, sabemos que aún falta mucho por hacer, porque cada año en Nicaragua se pierde un área boscosa de 70 mil hectáreas, y es un reto inmenso que implica plantar y cuidar igual cantidad de árboles”, afirmó el director de Inafor.



Invitemos a los niños

Por su parte, el embajador de Dinamarca, Soren Vohtz, manifestó que como hijos del mismo planeta, todos debemos proteger los recursos que posee.



“Es de suma importancia que involucremos a los niños en el cuido y protección del medio ambiente, para que ellos desde ahora tengan conciencia de conservación”, afirmó el embajador sueco.



Durante el acto, el alcalde de León, Tránsito Téllez, invitó a los nicaragüenses a asistir a la Séptima Feria Nacional de la Tierra, cuyo tema musical oficial, “Trozo Azul”, fue lanzado por el Grupo Zona 21.



Dando misa entre curas

Algunos ambientalistas presentes en el acto de conmemoración del Día Mundial de la Tierra, lamentaron que el mismo no haya sido un evento masivo o al menos celebrado con los estudiantes de primaria y secundaria de la capital.



Y es que la mayoría de los presentes eran delegados de las instituciones que presidieron el acto, y un reducido número de ambientalistas.



“Esto es como dar misa entre curas, todas las personas que vinimos estamos conscientes del daño que se le está provocando al planeta, lo ideal en un día como hoy es hacer conciencia en otras personas que no lo consideran importante, es un deber cuidar esta Tierra en la que habitamos y habitarán las futuras generaciones”, afirmó uno de los ambientalistas.



Al parecer, la ausencia de organizaciones de protección al medio ambiente y los recursos naturales a este acto, se dio, entre otras cosas, para demostrar la carencia de respaldo que tiene la Feria Nacional de la Tierra, que para muchos ha sido usada como una mampara política del gobierno, pues en términos reales no hay apoyo ni protección al medio ambiente.



“¿Qué hace Edwin Castro como miembro de la Junta Directiva Permanente de una Feria de la Tierra? ¿Quién lo escogió? Es un tanto ilógico, cuando su quehacer en la Asamblea Nacional está completamente alejado de la gestión ambiental, ni siquiera es miembro de la Comisión de Medio Ambiente”, dijo un participante.