Aún no determinan causas del fatal siniestro en Siuna

LAS MINAS, RAAN

El principal tema de conversación en Las Minas no es sobre el asunto de la suspensión de los comicios en Bilwi, Waspam y Prinzapolka, sino sobre el lamentable y descomunal siniestro ocurrido la madrugada del lunes último en Siuna, donde una persona murió calcinada y tres inmuebles quedaron completamente en cenizas.



Y, sobre todo, porque se afirma que en el área incendiada, específicamente debajo de las chamuscadas y dobladas láminas de zinc, se encuentran más restos óseos. Seguramente pertenecen a la única víctima Ricardo López Gutiérrez, el geólogo de la internacional empresa minera Yamana Gold y originario de Managua, que murió carbonizado en el baño de la habitación once.



Todavía se desconocen las causas por las cuales se originó este fatal incendio en el Hotel Canta Gallo de Siuna, sitio donde funcionarios de gobiernos y políticos como los ex presi-

dentes Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños, y el actual mandatario, Daniel Ortega, celebraron actividades gubernamentales y partidarias.



Un gran escombro

El lugar ahora es un escombro total en un área de poco más de 600 metros cuadrados. Aun así nadie puede entrar por asuntos de investigación. Las autoridades policiales de la localidad no se han pronunciado sobre las primeras investigaciones en cuanto a las causas que dieron origen a la tragedia.



Mejor esperan a policías especializados en este tipo de casos para empezar a investigar y determinar con exactitud las causas del devastador siniestro. Pero ayer por la tarde no había llegado al lugar ningún oficial investigador para este caso.



Los afectados, entre ellos el también geólogo Adrián Urrutia, que perdió su casa y todas las cosas que se encontraban dentro, y que estaba ubicada contiguo al extenso club, necesitan saber las causas por las cuales se originó el incendio.



Sospechan de las duchas

Extraoficialmente se dice que las llamas iniciaron del cielorraso de la habitación once, donde descansaba la víctima Ricardo López. También cobra fuerza que lo ocurrido pudo originarse en las duchas de los baños colectivos o de los privados, porque éstas se recalentaban.



Incluso, se cree que el geólogo hasta pudo inmolarse por problemas personales, pero sobre esto último no fue posible confirmarlo por no tener la versión de sus familiares ni de sus amigos y jefes de trabajo.



Y hasta no se descarta mano criminal en esta desdicha, hipótesis que sólo es comentada de boca a oído, por el hecho de que la empresa minera Yamana Gold, que le compró a Hemconic el área de concesión de Rosita y Siuna, decidió cercar los terrenos concesionados, entre los que se han asentados varias familias que temen ser desalojadas.



Pero serán las autoridades correspondientes las que determinarán qué fue lo que provocó el voraz fuego que destruyó en su totalidad las instalaciones del Hotel Canta Gallo, en Siuna.