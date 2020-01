Fracasa negociación y sigue tranque en Ocotal

OCOTAL, NUEVA SEGOVIA

Las pláticas entre los miembros del Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de Nueva Segovia (MPNS), y Edward Centeno Gadea, titular del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) y delegado del presidente Daniel Ortega para negociar las demandas de los reclamantes, se rompieron a las 04:00 de la tarde de ayer.



En ese ínterin, el ministro de Salud, Guillermo González, que venía de una reunión con su homóloga hondureña en Las

Manos, no pudo salir de Ocotal, pues los manifestantes que trancan la carretera no le dieron pase a su vehículo.



Los dirigentes del tranque, Omar González Vílchez y José Andrés Castillo, salieron orondos de las oficinas del Ministerio de Gobernación en esta ciudad con el resto de negociadores a bordo de una camionetota negra, después de que en la mañana recibieron al enviado del Ejecutivo con sonrisas y apretones de manos, ya que Centeno es oriundo de Ocotal y ex alcalde de esa ciudad.



“Se suspendieron las pláticas; no hay nada, seguimos con el tranque. (Edward) Centeno no tiene poder de decisión, a cada momento está haciendo consultas (por teléfono). Entonces, mantenemos la posición de que hasta que venga una comisión de alto nivel a negociar de verdad…”, manifestó González Vílchez.



Hay políticos locales que quieren figurar

Los productores endeudados plantean la suspensión de los juicios de embargo y encarcelamiento, una moratoria de pago de largo plazo y refinanciamiento para continuar trabajando sus unidades productivas. Centeno dijo que el gobierno de Unidad y Reconciliación exigirá a que se cumpla la Constitución Política, la que establece que hay no cárcel por deudas.



Añadió que el gobierno ha orientado levantar información a nivel nacional y tenerla el 7 de mayo próximo, para conocer cuánta gente existe con compromisos financieros que tengan dificultades de pago, y elaborar una propuesta de reestructuración.



Toda la mañana de ayer, los campesinos mantuvieron cerrado el paso por el Puente Río Coco (entrada de Ocotal) y permitieron el descongestionamiento de unos 300 vehículos que se habían embotellados en ambas direcciones, a la 01:30 pm.



Los viajeros en autobuses y vehículos particulares tenían que caminar un largo trecho con sus maletines, y la bonanza era para los taxistas locales.



Por la intransigencia de los tranquistas, un bus con ancianos que padecen enfermedades en la vista, frustraron su viaje hacia Managua para tomar un avión hacia Venezuela, en el marco del programa “Misión Milagro”.



Se supo que el carro distribuir de EL NUEVO DIARIO tuvo problemas para ingresar y salir de la ciudad. Este corresponsal abogó ante el señor José Andrés Castillo, vicecoordinador del MPNS para facilitar la salida, pero de manera soberbia dijo que en la información sobre el tranque sólo se personalizaba al ex alcalde de Jalapa, Vílchez González, y no se le mencionaba su nombre. “No, no va a salir, que se aguante”.



Cabe recordar que Castillo es un ex oficial del Ejército Popular Sandinista, tránsfuga del FSLN que se pasó a las filas de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), y que gozó del dedazo de Eliseo Núñez Hernández (padre) para correr como candidato a alcalde de Ocotal.