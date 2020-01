Nicaragua a la zaga en déficit alimentario

Pareciese que los años no pasan en Nicaragua. Al menos en materia de inseguridad alimentaria y nutricional, el país sigue a la zaga desde 2004, según un estudio investigativo del sociólogo Cirilo Otero, Director del Centro de Investigaciones de Políticas Ambientales (CIPA).



Según Otero, en su investigación titulada “Inseguridad Alimentaria Nutricional en Nicaragua, una visión desde la Sociedad Civil”, el país sigue siendo ubicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en la lista de Países de Bajos Ingresos y Déficit de Alimentos, junto a 81 países del mundo.



“No ha mejorado la situación desde 2004, por el contrario, las proyecciones indican que desde 2007 y durante 10 años más las condiciones alimentarias del país van empeorar”, dijo Otero.



De acuerdo con Otero, en Nicaragua existen más de millón y medio de personas con deficiencia de alimentos. “Son personas que no llenan el plato de comida con los nutrientes calóricos necesarios de la dieta básica”, explicó el sociólogo.



Dentro de los 25 miserables

De acuerdo con la investigación del director de CIPA, Nicaragua forma parte de la lista de 25 países donde más de un quintil padece inseguridad alimentaria y nutricional (SAN).



Del total de 1.5 millones de nicaragüenses, citando datos de la FAO y de las Naciones Unidas, Otero indica que el 10 por ciento de los niños nicaragüenses menores de 5 años padecen de bajo peso.



Además, según datos del Sistema de las Naciones Unidas, el 27 por ciento de la niñez padece desnutrición crónica en el país.



La definición de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) se centra en la disponibilidad de los alimentos, considerando el acceso y la existencia suficiente de estos en forma sostenible.



1.5 millones con hambre

Cirilo Otero, quien además de sociólogo es economista, explica que Seguridad Alimentaria y Nutricional es un asunto de complejidad en Nicaragua, donde --a su juicio-- no existen políticas coherentes para superar los problemas de alimentación de una población estimada en 5.4 millones de habitantes.



A la ya recurrente crisis alimentaria por la pobreza crónica del país, a la falta de alimentos de la población más vulnerable se le suman otros factores externos que agravan la crisis de hambre: el precio del petróleo y el encarecimiento mundial de la comida.



“La seguridad alimentaria está directamente relacionada con el mercado, porque los alimentos son bienes que se transan de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda”, dijo Otero.



Según el analista social, los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional de Nicaragua indican que la ingesta de alimentos de 1.5 millones de nicaragüenses considerados desnutridos “es insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria de manera continua”.



Nicaragua más pobre

Esto significa, según Otero, que millón y medio de nicaragüenses no logran llenar las necesidades alimentarias establecidas en la canasta básica de alimentos.



Citando a la encuesta de consumo de 2004, actualizada a 2007, Otero agrega que el 73 por ciento de la población nicaragüense no logra cubrir el valor total de la canasta básica de alimentos, por tanto, según la clasificación de la FAO citada por Otero, este porcentaje de población padece inseguridad alimentaria.



El pasado 11 de abril, el Banco Mundial clasificó a Nicaragua junto a varios países del mundo donde la pobreza se incrementó en 2007.



El informe del organismo financiero internacional sostuvo que el aumento internacional del precio de los alimentos ha causado, sobre todo, mayor pobreza en los países en desarrollo.



Estómagos golpeados

Considerando la subida de precios del año pasado, el estudio concluye que la pobreza creció en promedio 2.6 por ciento en nueve países, sobre los cuales existe información confiable: Bolivia, Camboya, Madagascar, Malawi, Nicaragua, Pakistán, Perú, Vietnam y Zambia; 3.4 por ciento en zonas urbanas y 2.1 por ciento en áreas rurales.



El más afectado fue Nicaragua, con una expansión de 7.8 por ciento de la pobreza, que llegó a ser de 10.7 en zonas rurales, según el Banco Mundial.



Además, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) señaló que debido a la crisis económica por los altos precios del petróleo, a nivel latinoamericano, Nicaragua y El Salvador sufrieron el mayor impacto de una carestía global de los alimentos, por alzas hasta del 48 por ciento en 2007.