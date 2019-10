Canciller enredado con estatus de Lucía

Lucía Morett, la joven mexicana acogida por el gobierno del presidente Daniel Ortega, no ha solicitado la ciudadanía ni la residencia en Nicaragua, tras el ofrecimiento que le hizo el mandatario, afirmó el canciller Samuel Santos.



De acuerdo con el canciller, tampoco han solicitado ningún trámite de ingreso a Nicaragua las guerrilleras Martha Pérez, de 24 años, y Doris Tórrez Bojórquez, de 21, colombianas miembros de las FARC y rescatadas con vida junto a Morett tras el ataque en territorio ecuatoriano donde murió “Raúl Reyes”, el número dos del grupo armado.



“(Ortega) dijo que ella (Lucía) tenía la opción, pero la verdad es que no ha pedido ciudadanía, no ha pedido residencia, no ha pedido nada”, dijo escuetamente el diplomático nicaragüense vía telefónica a EL NUEVO DIARIO.



¿De tránsito para dónde?



“Ella está descansando. Está de tránsito. No es un asilo. Nada, nada, nada. Todo está normalizado. Ella está de tránsito”, insistió Santos.



Desde su única aparición pública la noche del lunes a su llegada al país, junto al Presidente y a su esposa, en un hotel capitalino, es muy poco lo que se sabe de Lucía.



El canciller dijo que son “cuentos de camino” las versiones que señalan que la muchacha de 26 años está hospedada en una casa que él tiene en Las Nubes, en El Crucero, municipio de la capital.



Sobre la solicitud que hicieron supuestamente a través de cartas, las guerrilleras Pérez y Tórrez desde Ecuador para ser recibidas en Nicaragua, el canciller informó que hasta la tarde de ayer no se ha confirmado una solicitud oficial.



Según dijo el presidente Ortega la noche del lunes, ambas le enviaron sendas cartas en las que le expresan “que tienen terror de regresar a Colombia”.



“No han llegado ni han solicitado nada”, dijo Santos, quien se excusó diciendo que “tampoco te podría decir”, si ingresarán al país en los próximos días.



Santos señaló, sin embargo, que el gobierno de Nicaragua no les solicitará ningún trámite especial para ser acogidas “en la residencia de nuestro representante en Quito. Si ellas llegan no hay que hacer ningún trámite. Es un procedimiento normal”, afirmó sin detallar.