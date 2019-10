Movimiento por Nicaragua responde a cibernautas de END

Los directivos del Movimiento por Nicaragua, MpN, Violeta Granera, Carlos Tünnerman Bernheim y César Castillo, se reunieron con la Sección Política y la edición online de EL NUEVO DIARIO, en lo que se conoce como “Más allá de la agenda diaria” donde se invita a personajes con incidencia en la política y sociedad nicaragüense.



Durante el encuentro los miembros del MpN, conversaron sobre los nuevos escenarios políticos, el carácter de este movimiento, su trabajo por la defensa de la institucionalidad, la democracia, el antipacto, entre otros tópicos.



Violeta Granera, directora ejecutiva del MpN, ingresó al foro de elnuevodiario.com.ni, y respondió directamente a los 27 ciberlectores que plantearon diversas inquietudes. Los tres directivos agradecieron a END por el intercambio que lograron con los cibernautas en esta modalidad virtual, la que calificaron como excelente.



Al señor Salinas y a Máster en Políticas Públicas, les aseguro que no acostumbro mentir. Y aunque no estaba en el MpN durante las elecciones pasadas, nunca vi a esta organización hacer propaganda a un partido político específico. Si vi, y lo he constatado en los archivos, que se hizo promoción al voto y se trabajo mucho para promover y facilitar la cedulación.



Ambas cosas legítimas para una organización que promueve la democracia. Si usted me puede dar pruebas de sus afirmaciones, se los agradeceré porque nos serviría para evitar en el futuro cualquier actuación individual que de haber ocurrido, hubiera significado una violación a nuestros estatutos y propósitos.



Estimada Ana: creo que es todo lo contrario: la falta de participación ciudadana en el espacio público es lo que afecta la gobernabilidad y amenaza la legitimidad del Estado. Por dos razones principalmente, en mi opinión:



(a) Porque el poder sin control facilita la corrupción. Participar en un asunto de derecho pero también de responsabilidad ciudadana. Los funcionarios públicos deben pasar a verse y a actuar como servidores públicos, respetando el derecho que tenemos de pedirles cuentas, opinar e incidir en las decisiones que toman



(b) Por es fuente de ineficacia. Las políticas que afectan a la gente, deben ser consultadas a la gente. En todos los niveles, las personas tienen buenas ideas de como el Estado puede apoyar el desarrollo de sus comunidades y del país. Entonces, tanto los liderazgos políticos como los sociales, debemos aprender a ser humildes y a escuchar! Esta cultura nueva, que todavía no esta bien implantada en el país, esta respaldada por nuestra constitución, que caracteriza nuestra democracia como representativa (eligiendo en elecciones libres a los que nos van a representar) pero también participativa (que complementa el primer concepto y ratifica el derecho humano a la participación ciudadana). Entonces, amiga, no es un asunto de voluntad de un presidente o de un gobierno, de si quiere tolerarlo o no, es un asunto de DERECHO CIVICO.



Tanto la Coordinadora, como el MpN y cualquier ciudadano, de forma colectiva o individual, detentan este derecho. Por supuesto, su ejercicio real depende de los niveles de organización, conciencia democrática y valor que se alcance.



Amigo Obando, porque persiste la pobreza, pese a tanto trabajo y cooperación internacional...? esta es un pregunta importante. No tengo una respuesta categórica, pero creo que tiene mucho que ver con la débil institucionalidad del país y la cultura política anclada en antivalores y comportamientos autoritarios de los grupos que han tenido el poder de decidir en Nicaragua. Pero también con un proceso inacabado de construcción de ciudadanía por parte de todos los nicaragüenses.



No creo que no hayamos avanzado (y espero que no sea así...!) pero sin duda, la deuda social que tiene Nicaragua con su gente es un efecto y también causa de esta lentitud y en algunos aspectos, hasta de amenazas a lo avanzado. El pueblo de Nicaragua ha hecho grandes esfuerzos y sacrificios desde el fin de la guerra, pero esto no se corresponde con el actuar de la dirigencia. Es muy triste pero tenemos que seguir luchando y buscar la forma de unirnos todos en la reivindicación de los derechos políticos, sociales y económicos.



Sobre el MpN

La elección de la Dirección Ejecutiva le compete al Comité Coordinador. Este cargo y un pequeño equipo operativo (incluyendo a los coordinadores de las oficinas departamentales) reciben un salario, de acuerdo a la política salarial establecida por el CE y a las disponibilidades de recursos.



Los recursos fluctúan según los aportes para proyectos específicos de la Cooperación Internacional. Además de aportes nacionales. Y les puedo asegurar, especialmente a Fernando, que no tenemos ningún aporte, ni vinculo orgánico con partido político alguno.



Y tampoco, amigo Dirigente, tenemos dirigentes de partidos políticos en nuestra organización. De manera categórica puedo asegurar nuestra autonomía en relación a los mismos, aunque sin duda, en algunas ocasiones, hemos hecho y haremos, coordinaciones estratégicas cuando los objetivos sean comunes y beneficien al país.



Reitero pues, con todo respeto, que la misión del MpN nos obliga a trabajar con un equilibrio entre las urgencias tácticas y las metas estratégicas, estas ultimas orientadas a contribuir con una mayor conciencia democrática nacional...no es tarea fácil y no pretende el MpN ser el único ni el líder de los movimientos. Pero si aspiramos a contribuir de forma eficaz con nuestro país. Así que cualquier sugerencia, comentario, idea o crítica de ustedes es más que bienvenida. Esta es una forma también de participar cívicamente y de demostrar interés por nuestro país y nuestra gente.



Ahora quisiera comentar algunas opiniones que van en la línea del apartidismo del MpN, de sus orígenes, su representatividad y de mis propios antecedentes políticos. Les agradezco a todos los que intervinieron con estos temas porque me dan la oportunidad de aclarar algunas cosas que a lo mejor otra gente las piensa pero que no tenemos oportunidad de escuchar y comentar.



Voy a empezar por lo que a mi atañe, porque solo tengo un año de estar como Directora del MpN, así que mi contribución a este movimiento ha sido modesta. Viví en el exilio desde Julio de 1979 hasta el 2001. Desde 1972 hasta finales del 78 viví en el exterior por razones personales). Nunca fui militante del FSLN (don Juan Pueblo tiene información equivocada), pero de joven en la universidad, si creí que había que cambiar muchas cosas en beneficio de Nicaragua y participe en actividades estudiantiles con estos fines, como parte la un movimiento cristiano universitario.



Así que no coopere con el FSLN durante la insurrección, ni antes, ni después. Aunque con esto no quiero descalificar a mucha gente que lo hizo con buena intención y que seguro lamentan los resultados.



Efectivamente, el MpN nació durante el gobierno del Presidente Bolaños, alertando las graves consecuencias que iba a tener el Pacto entre el FSLN y el PLC. Creo que estamos viviendo una de estas...Una de las crisis que se defendió fue el intento de romper el orden constitucional, que en ese momento afectaba a Bolaños, por ser el Presidente.



Lamento disentir con algunas opiniones sobre Bolaños y sobre el MpN. Desde su fundación, el MpN no ha dejado de operar, con diferentes estrategias y acciones, no solo con marchas y plantones. El último plantón frente al CSE, desde nuestra perspectiva fue un éxito. Lo mismo que la marcha de Masaya, en septiembre del año pasado. Pero estas actividades masivas no es lo único que hacemos y ya he mencionado en otros comentarios diferentes aspectos de nuestro trabajo.



Como directora ejecutiva no tengo más compromiso que con la misión del MpN, que es promover y defender la democracia y el estado de derecho para lograr un desarrollo más equitativo en Nicaragua. Personalmente, nunca he militado en ningún partido político, ni tengo intención de hacerlo. Me inclino por continuar contribuyendo, en lo que puedo, desde la sociedad civil, como lo he hecho desde que regresé a Nicaragua.



El MpN no se atribuye la representación de la sociedad civil. Solamente estamos ejerciendo nuestro derecho a la libre organización y a representar las opiniones de sus miembros y afiliados (mas de 2,000), que a juzgar por lo que escuchamos en los foros y encuentros a nivel nacional y departamental y en las encuestas de opinión, es coincidente con las opiniones mayoritarias de los y las nicaragüenses (dentro y fuera del país).



Tenemos una estructura con una Asamblea General, un Comité Ejecutivo (Junta Directiva) y Capítulos de voluntarios en varios departamentos del país. Igualmente se están iniciando o fortaleciendo Capítulos similares en el extranjero. Ninguno de ellos devenga salario alguno, antes bien, contribuyen de diversas maneras con el MpN. Indudablemente que entre nuestros afiliados debe haber personas con afinidad a los diversos partidos políticos, pero nuestros estatutos prohíben la militancia a los miembros que ocupan una posición en nuestros órganos de dirección.



Sr. Eddy Zamora: he tomado nota de su correo electrónico y su teléfono. Ya le envié el mió y repito directorampn@gmail.com Escríbame y nos ponemos de acuerdo para enviarle toda la información que pueda para su tesis.



Estimado Wálmaro, gracias por su sugerencia, la trasladare a las organizaciones de mujeres, me parece un buena idea! Pero esta lucha es colectiva. Todos y todas tenemos que poner nuestro grano de arena, no cree?



Estado de Derecho y Justicia

Aprovecho para responder sobre el tema de la discriminación hacia las mujeres. La meta que debemos proponernos todas las mujeres es tener ese 50% dentro de los partidos políticos, es más todos y todas debemos trabajar para mejorar el déficit democrático del país. Es un desafío para mejorar la cultura democrática de Nicaragua.



Le respondo a don Guillermo Chávez, sobre la corrupción en el Poder Judicial y la Estrategia del MpN para enfrentar esto. En el MpN coincidimos con usted en que despolitizar y lograr un Poder Judicial probo e independiente es clave para la democracia de Nicaragua y por consiguiente, para lograr avanzar en la lucha contra la pobreza.



Por eso, el MpN ha conformado una Comisión Jurídica con varios juristas de primera línea que donan su tiempo para asesorarnos sobre los temas del Estado de Derecho y hacer cabildeo e incidencia sobre los mismos. Esta Comisión acaba de publicar un libro sobre el Poder Judicial (reflexiones sobre el diagnóstico y una estrategia para actuar). Si usted me da su dirección, con mucho gusto se lo envío porque aun no está en nuestra Web.



También hemos abierto un canal de consulta con la Comisión Jurídica de la Asamblea Nacional y los temas más recientes en los que hemos incidido han sido: (a) la ilegalidad de los CPC (b) la ilegalidad del CSE al querer posponer las elecciones en la RAAN (3 municipios) (c) la reforma a la ley de Amparo (d) estamos viendo el anteproyecto para un instituto de cedulación que no requiera reformas constitucionales, pero que haga más eficaz la cedulación de nicaragüenses en Nicaragua y en el exterior y (e) vamos a comenzar una campana para la elección de ocho Magistrados de la CSJ que se hará en los próximos meses. El año pasado tuvimos una primera experiencia sobre esto, en conjunto con un grupo de OSC que trabajamos por el Estado de Derecho, pero sin muchos resultados prácticos. Estamos tomando en cuenta las lecciones aprendidas entonces.



Voy a tratar de resumir mi opinión sobre la responsabilidad de los que ocurre en Nicaragua. Alguien mi preguntaba si yo creía que era el Presidente Bolaños, después de Alemán...otros opinan que es la falta de educación y/de las ONGs. Personalmente creo que los riesgos que esta viviendo la incipiente e imperfecta democracia de nuestro país, tiene muchas causas y creo que todos somos responsables.



Lo importante es estar concientes del trabajo que falta por hacer y mejorar la forma de hacerlo. En el tema de participación, creo que las organizaciones y movimientos hicimos una importante labor promoviendo y logrando la aprobación de la ley que la rige y del sistema de instancias para participar desde el nivel comunitario, municipal, departamental/regional y nacional.



También se ha contribuido en promover la participación de los sectores en estas instancias y en desarrollar capacidades para incidir y monitorear las políticas o proyectos. Los resultados se están viendo en este momento, porque en la mayoría de los casos, los Comités departamentales y municipales están defendiéndose frente a la participación partidaria de los Consejos del Poder Ciudadano, en algunos casos con más éxito que en otros.



Pero hace falta que esta participación sea mas incluyente, que las comunidades se organicen mejor (en Asambleas Comunitarias, como lo establece la ley) y vayan a los Comités a incidir y pedir cuentas. Creo que hemos estado en el camino correcto y por eso, el MpN esta empeñado que no se manipule partidariamente la participación ciudadana.



Señor Zamora, le reitero mi ofrecimiento de colaborar con su investigación. No he recibido nunca su cuestionario, pero si me lo envía, con gusto le respondo. Creo que el señor Pomares tiene razón.



Señor Zamora, usted pregunta sobre el tema de corrupción y si esto afecta el actuar de las ONGs. Mi comentario: definitivamente el déficit de cultura democrática que tenemos en Nicaragua nos afecta a todos los sectores, a nivel colectivo pero también individualmente.



Es posible que haya ONGs con problemas de este tipo, pero no creo que se pueda generalizar. Muchas han hecho y están haciendo un excelente trabajo. Es cierto que los que trabajamos tiempo completo en algún grupo cívico recibimos retribución económica, pero también en la mayoría de los casos somos personas que donamos tiempo adicional para las mismas metas .

Otra opinión que es importante aclarar, quizás, es la relativa al número. Una cosa es la cantidad de ONGs, fundaciones etc. que tienen personería jurídica y están inscritas en gobernación y otra las que están funcionando efectivamente. Creo que bastante menos de las que usted señala y buscare el dato exacto para enviárselo si me escribe al correo directorampn@gmail.com.



No puedo decir que entre los que participan en estas organizaciones no haya personas con intereses particulares o políticos, pero en general, creo que son personas realmente interesadas en lograr las metas de sus respectivas misiones institucionales. Y muchas personas lo hacen donante tiempo y recursos, como es el caso del Comité Ejecutivo, la Asamblea y los afiliados del Movimiento por Nicaragua.



Amigo, lograr mayor involucramiento ciudadano en el espacio público para monitorear la acción del Estado, controlar y pedir cuentas de sus funcionarios, de forma cívica y pacifica, es un importante cambio cultural en Nicaragua que no se logra de un día para otro. Personalmente creo que, pese a los desafíos y problemas que todavía tenemos, se ha logrado avanzar. El MpN convocó a una Marcha en Masaya en septiembre del año pasado, y pese a las condiciones difíciles (acababa de pasar el Huracán Félix), alrededor de 20 mil nicaragüenses se movilizaron para alertar sobre el mal rumbo que lleva nuestra democracia. Y tenemos participación en todas las actividades que organizamos. Hay que hacer más? si duda, pero tenemos fe en que la gente va a defender lo logrado hasta la fecha.



Para Andina. Gracias por llamar la atención hacia la juventud. El MpN esta tratando de abrir espacios para su participación, pese a la frustración y la apatía general en relación a la acción pública que tienen, producto de tantos errores acumulados y la desconfianza con la política.



Lo más relevante en esta línea es el Instituto de Liderazgo de Sociedad Civil, que tienen un año de funcionar en alianza con la Universidad Americana (UAM). Consiste en un diplomado para desarrollar aptitudes pero también actitudes de liderazgo para el cambio. Ha egresado en este año más de 150 jóvenes hombres y mujeres, de diversos municipios del país y que participan en el MpN o en otras organizaciones. La idea es que estos jóvenes contribuyan con el desarrollo de sus comunidades y que se comprometan con la defensa de la democracia y la institucionalidad, para poder avanzar. Este Instituto tiene el apoyo financiero del Open Society Institute, que es una fundación privada.



De todas formas, estamos claros de que tenemos un gran desafío con la juventud y que tenemos que juntar esfuerzos. Por eso hemos hecho alianzas con ONG´s que trabajan específicamente con este sector, como JUDENIC y la Red Nicaragüita.



Dr. Gore, sobre su propuesta de Remesas Cero temporal como medio de presión, el MpN ha sostenido que el fin ultimo de toda lucha por defender la democracia es la gente, el bienestar de la gente nicaragüense. Esa medida puede afectar la cotidianidad de muchos(as) que utilizan las remesas para sobre llevar la crisis económica del país. Creo que debemos encontrar métodos que no impacten negativamente a las familias. Pero estoy segura que podemos encontrar formas de conjugar esfuerzos entre ustedes que viven fuera de Nicaragua y los que estamos acá.