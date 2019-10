Altos precios en el combustible sin solución

La solución de los altos precios del combustible para el transporte público no está en manos ni del gobierno central ni la Alcaldía de Managua, dijo el edil capitalino Dionisio Marenco al comentar sobre la marcha que transportistas harán mañana hacia el MTI.



Los transportistas marcharán mañana hacia el MTI para pedir que congelen el precio de los combustibles "pero con marchas o sin marchas no se va a solucionar el problema", dijo el edil al ser abordado por los periodistas en el parque Japón-Nicaragua.



Marenco expresó que los transportistas nicaragüenses están en el mismo punto de sus colegas en todo el mundo, de que se les congele el precio de los combustibles.



Hace dos semanas Marenco estuvo en Boston en una conferencia de alcaldes en la Universidad de Harvard y "me dio risa de que ahí está igualito que aquí, porque los transportistas de los EE.UU. están pidiendo que les congelen el precio del diesel, porque así como está el petróleo, vamos a entrar a una crisis.



El edil mencionó que el alza incontrolable del petróleo también afectará duramente a la comuna capitalina porque "el trabajo de nosotros es de mucho movimiento porque solo con la recolección de basura son miles de galones de gasolina que gastamos al día y eso nos va a devastar".



Agregó que como el gobierno ni la alcaldía podrían dar una solución a la situación provocada por las alzas en el combustible, el edil capitalino es del criterio que "probablemente se tendrá que hacer un plan de emergencia entre ellos obligar a vehículos de determinado número de su placa que no circulen, o circulan un día los pares y al día siguiente los impares, que en un vehículo no vaya una sola persona, sino que cuatro".



Marenco afirmó que a esta crisis que enfrentará la comuna, hay que agregarle que durante el mes de marzo las recaudaciones de la Alcaldía "se nos cayeron 10 millones de córdobas y en abril vamos recuperando un poquito y ojala que recuperemos lo que perdimos el mes pasado".



Advirtió que con un nivel de inflación del cinco por ciento la comuna tendrá que reformar el Presupuesto de este año, porque a como va la situación "no vamos a poder terminar".



El alcalde de Managua precisó que según la ley, él cuenta hasta el mes de junio para poder hacer las reformas necesarias al presupuesto de la comuna "pero como el presupuesto nuestro parte de la base de un nivel de ingresos y si estos no se dan, yo no podré hacer las mejoras en Managua".