Incrementa feminicidio en el país

Para instancias de derechos humanos y organizaciones que trabajan contra la violencia, el incremento del feminicidio debería ser una preocupación Estado, combatiéndolo brindando las condiciones apropiadas para impartir justicia y previniendo la violencia intrafamiliar para que nuestra sociedad llegue a un nivel superior en las relaciones de género.



Jeanne Palacios Bragg, coordinadora de la sección de denuncias de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), consideró preocupante este incremento de casos, en los cuales han observado limitantes de las víctimas para el acceso a la justicia.



Impedimentos para impartir justicia



Bragg indica que en primer lugar está la falta de recursos económicos por lo cual muchas desisten o no acompañan a la Fiscalía en los procesos judiciales. Así mismo, Otra limitante son los pocos elementos probatorios, por ser situaciones que ocurren en el ámbito familiar. A eso se debe que muchos casos no llegan hasta el sistema judicial.



“Desde la PDDH exhortamos a que se prioricen estos casos y se cumplan las investigaciones en los términos establecidos para la realización de los juicios. Por otra parte, que se valoren mejor los otorgamientos de casa por cárcel a los agresores, porque dan mucha posibilidad a que el delito quede en la impunidad”.



Comentó que una de las denuncias reiteradas es el tratamiento aplicado a los casos de violencia intrafamiliar, por lo cual se ha declarado a varios distritos en violación a los derechos humanos, ya que estos casos fueron tipificados como faltas penales y no como un delito.



La abogada indica que hasta el momento hay penas, pero no existen medidas correctivas eficientes, pues el agresor puede cumplir con su condena de privación de libertad, pero en la mayoría de los casos sale a calle con la misma mentalidad y actitud, para nuevamente ser el agresor de otra mujer



“En los casos de violencia intrafamiliar donde aún no se constituye el delito, deberían haber sanciones o medidas que estén destinadas a un cambio a través de ayuda especializada. De no ser así el ciclo violento no se disipará y posiblemente seguirá incrementándose”, expresa Palacios.



Desempleo y feminicidio



En 2007 en México se registraron aproximadamente 5 mil mujeres asesinadas, en Guatemala fueron 600 casos, en Honduras y El Salvador las cifras son igual de espantosas.



“En 2007 el registro de feminicidios en Nicaragua fue de aproximadamente 52 mujeres, pero que el índice sea bajo en comparación con los otros países no es alentador, porque lo que nos debe preocupar es si somos menos violentos que en los otros países, sino la celeridad con que estos casos están incrementándose”, expresa Mónica Zalaquett, Directora de Centro de Prevención de la Violencia (Ceprev), quien señala que no es casualidad que se esté asesinando a las mujeres y las razones implican al desempleo y la falta de comprensión de la equidad de género.



“Hay un cambio en las relaciones de poder originado por el desempleo y desocupación masculina que lleva a éste a la frustración. El desempleo afecta la masculinidad pues ser proveedor del hogar es un rol típicamente de los hombres. A esto se suma que, por el mismo problema, la mujer que antes estuvo confinada al quehacer doméstico, ahora ha entrado al mercado laboral. Esto crea en el hombre una frustración creciente y por eso se la están ‘cobrando’ a las mujeres”.



Cambios de género pero no de conciencia



Según analiza hay un cambio de género pero no de la conciencia de las personas. Hay algo de tolerancia, pero se sostiene la vieja mentalidad machista. “En nuestra sociedad no se ha sido capaz de asimilar el cambio de roles para un entendimiento social. A diferencia de los países pobres o en desarrollo, en países como Suecia los hombres tienen el derecho a subsidio para el cuido de un bebé, algo que en Nicaragua es inimaginable”, dijo Zalaquett, agregando que el desarrollo de género se corresponde con un desarrollo económico, social y de avance cultural, mientras en nuestro caso se ha formado con mucho “oscurantismo” a su alrededor.



Comenta que los hombres necesitan comprender y procesar los cambios, pero lastimosamente la aprendida cultura de la violencia es el único recurso para demostrar su masculinidad, siendo el feminicidio parte de ello.



“Si no se analizan bien las causas del problema y no se trabaja para evitar esto, entonces nunca podremos superar esta situación”.



La especialista considera que desde el pre escolar se debe formar la masculinidad libre de violencia. Mientras tanto está la necesidad de crear las condiciones para mejorar las relaciones familiares, ya que las relaciones familiares autoritarias y violentas son la base de la agresión masculina, así como la perpetuación del machismo.



“El Estado tiene la obligación de promover un modelo de familia diferente. Para eso tiene un Ministerio de Educación, un Ministerio de la Familia y entre otras instituciones vinculadas al tema social que pueden perfectamente promover un cambio, comenzando por relaciones más democráticas y de respeto entre maestros y alumnos. Debemos pasar a un nivel superior en la evolución social”.