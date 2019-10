Escandalosa exoneración

El Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, extendió el plazo de ley para que el Proyecto Gran Pacífica conserve el derecho a recibir exoneraciones al Impuesto sobre la Renta, en el orden de los 10 millones de dólares, por la vía del reconocimiento de Certificados de Crédito Fiscal, CCF.



Así lo reconoció recientemente a la revista Confidencial el ingeniero Mario Salinas, Presidente del Instituto de Turismo. Sin embargo, el presidente Ortega no tiene facultad para extender el plazo de derechos legales que ya no tienen vigencia, y Gran Pacífica ya había renunciado a este derecho en su contrato con el gobierno de Nicaragua, alertó anoche el experto en derecho fiscal, Julio Francisco Báez.



Gran Pacífica es un consorcio de 200 empresarios estadounidenses que construirán condominios, campos de golf y un hotel de la cadena Marriott, cuyos representantes --entre quienes figura el ex embajador estadounidense John Maisto-- se reunieron la semana pasada y obtuvieron tal beneficio fiscal por parte del presidente Ortega, según anunció el ingeniero Salinas.



El consorcio tiene un contrato de inversión extranjera desde antes de que se produjera la reforma tributaria, que suprimió los CFT como incentivo fiscal al turismo. El contrato entre Gran Pacífica y el gobierno de Nicaragua se produjo tres semanas antes de que se diera esta reforma tributaria, pero independientemente de esto, Gran Pacífica renunció al derecho a beneficiarse con los CFT.



Renunciaron a ese derecho



“Esta empresa, cuando firma el contrato con el Estado de Nicaragua, dice ¡renuncio!, está en la cláusula 8, lo conozco bien porque ha sido un caso sonado en Nicaragua, dijo ¡renuncio a los Certificados de Crédito Fiscal!, eso consta en un contrato suscrito con el gobierno de Nicaragua”, denunció Báez.



Después se produjo el intenso debate sobre los Bonos de Inversión Turística, BIT, cuya legislación fue aprobada en lo general, pero la actual Administración Ortega, a través de un dictamen legal del Ministerio de Hacienda, enterró el proyecto de ley.



Pero, “ahora resulta que el cadáver está insepulto”, afirmó Báez durante la presentación de un estudio comparado sobre incentivos fiscales en Guatemala y Nicaragua, formulado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, el cual concluye que las exoneraciones fiscales no son necesariamente el mejor incentivo a las Inversiones Extranjeras Directas, IED.



Es escandaloso



Si lo dicho por el ingeniero Salinas es cierto, advirtió Báez, “estamos ante un escándalo financiero incalculable, porque 200 millones de córdobas donados a una empresa turística por el gobierno de Nicaragua, abren las puertas para echarle un poco más de gasolina a la llama que se está prendiendo en la Asamblea Nacional.



“Esa donación, que no tiene base legal, sería una reforma presupuestaria de hecho, lo cual es imposible conforme a la Constitución, porque es atribución exclusiva de la Asamblea Nacional; si esto pasa, sería una reforma presupuestaria cuasi imperial”, afirmó Báez.



La medida de Ortega, reiteró Báez, rompe el principio de legalidad, va en contravía de la Ley de Presupuesto 2008 y de la Constitución. Esos 200 millones, cuantificó, equivalen al 200 por ciento del Programa Usura Cero, al sesenta por ciento del Programa Hambre Cero, al 60 por ciento del Presupuesto de la Asamblea, y al cien por ciento del presupuesto del Marena, justo en ocasión del Día de la Tierra. “Decretemos que esto es un disparate y que no será una realidad”, demandó el experto.



Consenso: incentivos fiscales no sirven



La denuncia de Báez se formuló precisamente cuando el estudio de Fernando Carrera, director ejecutivo del ICEFI, demostró que no son las exoneraciones fiscales las que promueven la inversión extranjera directa, IED, sino variables como el crecimiento económico, la productividad laboral, la apertura comercial y la infraestructura.



El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, también reconoció que son la estabilidad jurídica y política, la seguridad sobre la propiedad privada, la generación de energía y los salarios mínimos en las zonas francas, los principales incentivos a las inversiones.



Por su lado, el representante residente del PNUD en Nicaragua, Alfredo Missair, dejó entrever de forma sugerente que también el Estado de Derecho y la idoneidad del Poder Judicial, cuentan como imanes a la inversión.



Precisamente, Carrera reconoció que en Guatemala ya no existen incentivos fiscales para el sector turismo, a pesar de que ésta es una de las grandes industrias de ese país, al mismo tiempo que el economista Sergio Santamaría advertía que las exoneraciones fiscales totalizan seis mil millones de córdobas anuales en Nicaragua.