Claman por auditar ayuda venezolana

La Asamblea Nacional debe solicitar a la Contraloría una auditoría a la estatal Petronic, y pedir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Presupuesto General de la República consolidado, con el propósito de conocer el alcance de la cooperación venezolana, de modo que ésta sea manejada transparentemente, sugirió ayer el economista Néstor Avendaño.



Avendaño considera que la falta de transparencia en la cooperación de Venezuela “debilita la gobernabilidad en Nicaragua y fomenta la corrupción”. El economista participó ayer en el foro “Análisis económico e institucional de la cooperación venezolana”, organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y la Coordinadora Civil, CC.



Asamblea, órgano autorizado



“Señores legisladores, exijan al Ministerio de Hacienda un presupuesto consolidado para conocer las nuevas cualidades de endeudamiento externo”, exhortó Avendaño, quien agregó que la “Asamblea Nacional es un órgano competente para fiscalizar y pedir información periódica sobre el endeudamiento externo”.



Avendaño reiteró que los préstamos otorgados dentro de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, a diversas instituciones y empresas estatales, generan endeudamiento público.



“Yo les pregunto a los legisladores: ¿Han aprobado transferencias de Petronic al Presupuesto General de la República, PGR? ¿Tienen algún informe de Petronic? Yo me adelanto a la respuesta: Sencillamente no”, cuestionó.



Preguntar a Venezuela



En caso de que las autoridades gubernamentales se nieguen a darle información al Parlamento, Avendaño aconsejó a los legisladores solicitar al Parlamento de Venezuela información de los préstamos que han sido aprobados para Nicaragua.



Y es que según datos oficiales, Petronic ha recibido a través de Albanisa, un millón 700 mil barriles de petróleo, lo que equivale a 135 millones de dólares. En 90 días Petronic le paga a Albanisa, que paga a su vez el 50 por ciento de la deuda a Pdvsa. El otro 50 por ciento se divide en dos: un 25 por ciento se va a los fondos de ALBA y el restante 25 por ciento a ALBA Caruna.



Igual que la URSS



El economista comparó el manejo de la cooperación venezolana, con el de la cooperación que dio la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URRS, al gobierno sandinista de los años ochenta.



“Así se manejó la cooperación ex soviética y ex República Democrática Alemana, cuando yo fui viceministro de Planificación”, recordó Avendaño.



Como los otros cooperantes



Para Claudia Pineda, experta en gobernabilidad y cooperación internacional, hay evidencias de que los préstamos son de gobierno a gobierno. Una de las evidencias es que delegados del gobierno venezolano se han reunido con funcionarios nicaragüenses en las comisiones mixtas.



“¿Cómo sabemos si no se están financiando los altares del Presidente o el Banco de Fomento?”, preguntó Pineda, refiriéndose al destino final de la cooperación venezolana que no está presupuestada.



Pineda insistió en que la cooperación de este país del sur debe ser presupuestada como la demás cooperación. “¿Hay donantes de primera y de segunda? ¿Entonces por qué razón la cooperación de Venezuela es más que las demás?”, cuestionó.



El peaje y demás



Todos los donantes pagan lo que se conoce como “peaje”, que consiste en que una parte de la contribución, desde que entra al PGR, contribuye con el seis por ciento para las universidades estatales, el cuatro por ciento para la Corte Suprema de Justicia, CSJ. y el ocho por ciento que se transfiere a las municipalidades.



Lo incierto, según Pineda, es la actitud que tomarán los gobernantes de Venezuela y de Nicaragua, cuando Hugo Chávez y Daniel Ortega no estén en el poder.



El diputado José Pallais, participante del foro, aseguró que el problema de transparencia “no es nuevo”, pero que en este gobierno “se está privatizando la cooperación”.



Por su parte, el legislador Freddy Tórrez, también presente en el foro, considera que ésta es una “especie de lavado de dinero que no podrán detener”.