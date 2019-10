Restringen exportación de frijoles

El Centro de Trámite de las Exportaciones, Cetrex, confirmó las restricciones que han enfrentado algunos empresarios para la exportación de unos 74 contenedores con frijoles que están en las diferentes fronteras del país, pero justificó la medida como un mecanismo para poder garantizar el suministro del alimento en el país y evitar que comerciantes saquen el producto de manera ilegal.



Jorge Molina, Gerente General del Cetrex, dijo a EL NUEVO DIARIO que se ha tratado de identificar exportaciones que no son registradas, generalmente de salvadoreños y costarricenses que utilizan a otras personas, las que denominó “prestanombres”, que no pagan impuestos y no cumplen con todos los trámites.



Afectados los legales



Esta situación ha afectado a los exportadores legalmente registrados, quienes han estado enfrentando mayores trabas para sacar el producto, y que tienen días de mantener la carga en la frontera.



Un fuerte productor que prefirió no identificarse, dijo que estos retrasos le causan problemas, porque existen fechas de entrega en los contratos que tienen que cumplir y pueden hasta perder el negocio por los trabas.



La mayor cantidad de contenedores está en la Aduana de El Guasaule, ya que El Salvador es el principal comprador del grano nicaragüense, pero según Molina, también hay camiones en Las Manos y Peñas Blancas.



“Existe el gran dilema de la responsabilidad del Estado para garantizar alimento suficiente para la población y promocionar nuestros productos para la exportación”, expresó.



En la cosecha de postrera, que se vio afectada por las lluvias el año pasado, gran parte de la producción de frijol salió del país, ocasionando la escasez que llevó el precio del grano a valores récord en el mercado local, lo que ahora el gobierno parece tratar de evitar.



Los prestanombres



Molina aseguró que tienen identificados a unos 12 nicaragüenses prestanombres, que tratan de favorecer los negocios de poderosos comerciantes salvadoreños que no tienen ninguna infraestructura en el país, quienes intentan llevarse la mayor cantidad de producto como un negocio de oportunidad.



“Son comerciantes mucho más fuertes, con más dinero, que entregan líneas de crédito más barato a los productores, para llevarse gran parte de la cosecha al mercado salvadoreño y costarricense”, apuntó.



El gerente general del Cetrex indicó que se ha estado trabajando en conocer los inventarios de frijol que hay en el país, y los compromisos de exportación que tienen algunos empresarios nicaragüenses, y eso ha tensado un poco la situación.



En tanto, los salvadoreños buscan frijol en otros mercados para solventar los problemas de abastecimiento que están teniendo del producto desde Nicaragua.



El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció ayer que gestionará con productores colombianos de frijol el abastecimiento de 6 mil toneladas del grano a precios preferenciales al mercado salvadoreño, con el fin de aminorar la situación alimentaria de ese país, informó ayer el periódico La Prensa Gráfica, de El Salvador.



Pronta normalización



Molina afirmó que las exportaciones continúan, pero de manera más lenta, porque se está priorizando al exportador formal, al que reporte mejores precios al productor y que tenga todo en regla.



Consideró que en las próximas semanas la situación podría normalizarse, pero que los “prestanombres” no van a seguir exportando.



El funcionario aseguró que el martes se autorizó la salida de una parte de los contenedores y que otra parte estaba aprobada ayer.



Añadió que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, está trabajando con una política responsable, dejando salir el producto pero no con la velocidad normal con que se venía haciendo.



Reconoció también que las exportaciones de frijol han disminuido con respecto a otros años, aunque no tenía disponibles las cifras.



Sin embargo, las medidas no son aprobadas por exportadores tradicionales, que dijeron a EL NUEVO DIARIO que mientras en el país se organiza una cumbre alimentaria para promocionar a Nicaragua como el granero de Centroamérica, se ponen trabas a la exportación de frijol.



Baja volumen exportado



Datos de la página web del Cetrex indican que en 2007 el volumen de frijol exportado bajó con respecto al año anterior. En 2006 se vendieron al exterior más de 54 mil toneladas, lo que permitió ingresos por más de 37 millones de dólares, mientras que el año pasado el volumen fue de un poco más de 53 mil 800 toneladas, que dejaron divisas por un monto superior a los 40 millones 300 mil dólares.



De enero a marzo de 2007 se exportaron un poco más de 20 mil toneladas de frijol que generaron divisas por más de 13 millones de dólares, mientras que en el mismo período de 2008 el volumen bajó a un poco más de 15 mil toneladas, pero por el mejor precio que tiene el producto, el monto en divisas subió a más de 19 millones de dólares.