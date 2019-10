Exposición de Coordinadora Civil sobre Cenis ante CSJ

Los miembros de la Coordinadora Civil presentaron ayer a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la propuesta de solución del caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).



Adolfo Acevedo, economista de la Coordinadora Civil, explicó que la propuesta sería específica para el caso del Banpro, en el cual se convertirían los títulos valores en acciones del Estado.



“El caso de Banpro es especial, porque rechazaron el 95 por ciento de la cartera del Interbank y exigieron Cenis, convirtiéndose en el banco más grande del sistema”, indicó Acevedo.



Reiteró que parte de la propuesta es que mediante una auditoria se determine cuáles son los Cenis que respaldan depósitos para que se reconozcan como deuda pública y el resto de títulos producto de irregularidades se conviertan en acciones del Estado, que después puedan redimir.



Los miembros de la Coordinadora Civil se reunieron con magistrados de la Sala Constitucional para exponer su análisis jurídico del caso de los Cenis, que implica todo el proceso, desde que el ex presidente Arnoldo Alemán emitió un decreto presidencial, pasando por la actuación del ex presidente Enrique Bolaños y los ex funcionarios del Banco Central de Nicaragua (BCN).



Magistrados los mandan a cabildear

Georgina Muñoz indicó que los magistrados les propusieron que hicieran un trabajo de incidencia en la Asamblea Nacional, lo cual está en los planes de la Coordinadora, así como acercarse a los banqueros para exponerles su posición.



Informó que le pidieron a la CSJ que falle los recursos de amparo en estricto apego a derecho por los problemas de pobreza, pues hay recursos que no están en el Presupuesto General de la República para salud y educación, porque están destinados al pago de los Cenis, y también se está desviando fondos de la cooperación para pago de deuda interna de los Cenis y los BPI.



Por su parte, el fiscal especial Armando Juárez dijo que cualquier solución en otra vía, es independiente de la investigación que realiza el Ministerio Público y que está por concluir.



Se cura en salud

Se adelantó a aclarar que la acusación no tendrá ni un ápice de intencionalidad política, “digo esto por los personajes que serán acusados”. Afirmó que hay ex funcionarios del BCN que fueron miembros de juntas administradoras, liquidadoras, participaron en el proceso de la subasta y a la vez tenían rango de algo funcionario inmerso en todas las operaciones.