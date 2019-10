TAM anula juicio y ordena libertad de colombiano

Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenaron la libertad de un colombiano y de un nicaragüense que en diciembre de 2007 fueron condenados a diez años de presidio por tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en perjuicio de la salud y del Estado.



“Se ordena la inmediata libertad de los acusados Nelson Alberto Aguilar Soza y William Solano Espinoza”, dice la parte medular de la sentencia que los magistrados emitieron el 25 de marzo, la que fue notificada a las partes en juicio este 11 de abril, pero hasta ayer ni el extranjero ni el nacional han logrado recuperar su libertad.



La colombiana Cristina Bolaños adelantó que si de aquí al viernes no han puesto en libertad a su pariente, William Solano Espinoza, recurrirá a la Embajada de Colombia en Nicaragua para que le garanticen un justo proceso.



Los magistrados declararon nulo el juicio oral y público que se les siguió a los acusados, desde el folio 70 hasta el debate de pena y la resolución impugnada, y ordenaron el reenvío del expediente del caso a los juzgados, específicamente a la Oficina de Recepción y Distribución de Causas, para que se repita el juicio en un juzgado distinto al Séptimo Penal de Juicios.



Para los efectos de ley, en la orden de libertad la secretaria de la sala por ministerio de ley, Deyanira Álvarez Ortiz, le trascribió al responsable de la Cárcel Modelo de Tipitapa, Pedro Galeano, la cabeza y la parte resolutiva de la sentencia en la que los magistrados dieron lugar al recurso de apelación interpuesto por los abogados de los acusados.



Sin embargo, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional se negaron a cumplir la orden de libertad alegando que los acusados tienen otra causa pendiente, según se conoció extraoficialmente, pero Cristina Bolaños explicó que su pariente no tiene ningún otro juicio pendiente, lo que demostrará con una constancia de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas.



Los familiares del extranjero y del nicaragüense le pidieron audiencia al juez Séptimo Penal de Juicio, Octavio Rothschuh, para solicitarle que ordene la libertad de los acusados a quienes inicialmente él había condenado, pero se negó porque no conocía la sentencia del Tribunal de Alzada y en todo caso quien debe decidir sobre los mismos son los magistrados o el juez al que se le asigne el asunto para la reedición del proceso.