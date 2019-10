Abogados alzados contra el Modelo de Despacho

Abogados litigantes pidieron ayer a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspendan la implementación del Modelo de Gestión de Despacho Judicial por ser inconstitucional, violatorio a su derecho al trabajo y causante de retardación de justicia.



Los abogados, agolpados en una oficina de los juzgados, reclamaron al vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, y a sus colegas Francisco Rosales, Edgard Navas y Alba Luz Ramos, por no haberlos atendido en Corte Plena como lo habían solicitado.



La reunión fue suspendida con la promesa de Solís de que recibirán el viernes, en una asamblea en la CSJ, a todos los abogados que tengan inquietudes sobre el modelo, y que deseen expresarlas.



Los abogados amenazaron con tomar otro tipo de medidas y hasta irse a una huelga de hambre si la CSJ no suspende el modelo, porque después de seis meses continúan los problemas.



Rosales recuerda intento de paralizarlo

Rosales recordó que en Semana Santa del año pasado, propuso que se suspendiera el modelo por un período determinado, para que se pudieran hacer las cosas bien, pero la mayoría de magistrados se opuso.



Dijo que el problema más agudo está en el trámite y en los expedientes, que tristemente en aquel momento se planteó que se metieran en bolsas plásticas los fenecidos, y ahí se fueron otros que estaban en trámite y que hoy no aparecen.



Solís dijo que hay que ver si el modelo sigue adelante, y los escucharán en asamblea donde podrán llegar todos y exponer los problemas que más los afectan.



Los litigantes han reclamado desde hace varias semanas que el modelo crea desigualdades, porque mientras a los abogados de los bancos les abrieron ventanillas especiales para agilizarles la presentación de sus demandas, ellos tienen que hacer largas filas.



Señalaron que en las oficinas de tramitación y los propios jueces resuelven con mayor celeridad los autos, escritos y peticiones que presentan los abogados de los bancos, mientras los demás pasan semanas en espera de que les tramiten sus casos.



Solís y Rosales coincidieron en indicar que si esa situación se está dando, sería una distorsión del sistema, porque todos tienen derecho a igual atención. Solís señaló que el 57% de demandas civiles tienen que ver con los bancos y las microfinancieras, y por eso se les habilitaron ventanillas especiales.



No obstante, explicó que durante una reunión los jueces les aseguraron que no están privilegiando a los bancos. Por su parte, Gerardo Rodríguez, Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), y quien coordina la implementación del modelo, indicó que aunque no tiene estadísticas, no hay prioridad con los bancos.



Rosales indicó que una de las quejas de los abogados es que se les ha obstaculizado el acceso a los jueces, y reconoció que tienen derecho de acceder a audiencia con el juez, porque así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.



Al respecto, Rodríguez señaló que los abogados tienen acceso a los jueces, pero deben pedir audiencia por escrito para que el juez, si así lo considera, la programe, pero no pueden andar por los despachos de los judiciales como sucedía antes.



Rosales indicó que el mayor problema está en los polos de tramitación, porque existe falta de formación académica, de capacitación en el modelo propio del sistema, y no hay la instalación necesaria para el manejo del sistema, además de un problema gerencial.



Aseguró que la CSJ está buscando las salidas, pero no se puede entrar en un debate con un grupo de abogados, ignorando al resto de las asociaciones de abogados que espera se presenten el día de la asamblea.



Rodríguez efectuó un recorrido con el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, y funcionarios del Ministerio Público, para que conocieran de cerca el funcionamiento. Centeno no expresó ninguna queja.