“Desierto de Nicaragua puede florecer”

A juzgar por los síntomas, Nicaragua, por las razones que los lectores podrían interpretar, estaría sufriendo un juicio de Dios que se manifiesta en mayor pobreza, una economía deplorable y un panorama que sólo recuerda a un extenso desierto… y sin oasis a la vista.



Precisamente, el doctor y evangelista Georgi Abdo ha venido de Estados Unidos para ver de cerca ese triste cuadro de vacas flacas que se proyecta al mundo. El predicador de origen libanés está seguro: Dios puede cambiar el juicio sobre Nicaragua.



Nuestro país “necesita con urgencia ser sanado física, económica y espiritualmente, y en medio de la pobreza, las actitudes de un pueblo pueden cambiar las decisiones de Dios hacia esta tierra”.



De esta forma, Abdo adelantó el mensaje que ofrecerá en el Estadio “Pedro Selva” de Jinotepe, en una vigilia conmemorativa del V Aniversario del Ministerio Ríos de Agua Viva. El presidente del Ministerio Internacional Cristo Rompe Las Cadenas, con sede en Florida, Estados Unidos, subrayó: “Aunque para muchos Nicaragua (hoy) sea un desierto, una actitud de fe hacia Dios, puede cambiar hasta al más pobre”.



A partir de las nueve de la noche, unas 12 mil personas procedentes de lugares tan distantes de Carazo, como Jinotega o Chinandega, llegarán al parque de pelotas, donde se unirán a la pastoral de Carazo y sus iglesias.



El mensaje de Abdo en Jinotepe se basa en un texto bíblico, donde compara a Nicaragua con Nínive, la ciudad que iba a sufrir el terrible juicio de Dios, pero luego, tras la prédica de Jonás, el pueblo, desde los niños hasta los más ancianos, “tomaron una actitud diferente y se volvieron a Dios. Y la decisión del Altísimo que era destruir la ciudad cambió y la perdonó, porque fue actitud de arrepentimiento”.



Del hambre a la abundancia

En ese orden, el evangelista esbozó que tocará diferentes actitudes de hombres y mujeres que lograron cambiar las decisiones de Dios, cuando el mal lo convirtió en bien y la maldición en bendición; y la sequía, el desierto y el hambre, en abundancia.



Al respecto, sugirió que si el pueblo busca a Dios, dejando sus idolatrías, humillándose, y sabiendo que sólo en Cristo está la respuesta, pueden cambiar las decisiones de Dios, y éste que parece desierto como lo ve alguna gente, Dios puede hacer que florezca.



Dejando las cosas que no dan salvación, si se humilla ante Dios, el Señor dice: “Yo oiré y sanaré su tierra”. Abdo sostuvo que Dios no funciona según las condiciones de un país, porque si fuera así, la historia del éxodo de Israel, liberándose de Egipto, no se hubiera escrito. “La actitud del pueblo, del gobierno, de los cristianos, debe ser una actitud de amor a Dios, y esto puede cambiar las decisiones de Dios, y puede venir la bendición”.



El pastor Omar Duarte anunció que para el viernes, además del doctor Abdo estará presente el doctor Bayardo Delgadillo, que llega de Nueva York. Para llegar a la vigilia antes los creyentes realizaron por turnos, una jornada de 40 días de ayuno, “dando esta ofrenda a Dios por los milagros que hará” en Jinotepe.



“Invito a los que tienen enfermos, a los hipotecados, atados a drogas y alcoholismo a que vengan a la vigilia a partir de las nueve de la noche. Y a las cuatro de la mañana, vamos a ungir al pueblo. En medio de la crisis económica, moral, espiritual, de violencia que vive el mundo y nuestras ciudades, puede haber bendición. Le dimos siete vueltas al Estadio para que se caigan las murallas del alcoholismo, de la pobreza, del desempleo, de las deudas que no dejan conquistar el gozo y la alegría”, indicó.



El doctor Abdo aseguró que la entrada al Estadio es gratuita y para todo el mundo. “Invitamos al Presidente de la República, a los diputados. En la determinación que se tome se puede hacer el cambio y alcanzar la bendición para Nicaragua”.