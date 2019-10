Parece que embargos “suavizaron” a Fenosa

El ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, reiteró anoche que a fines de mes firmarán el memorando de entendimiento con Unión Fenosa, el cual le permitirá al gobierno obtener el 16 por ciento de las acciones de la empresa de distribución eléctrica.



“Como parte de este memorando de entendimiento se llega a una conciliación de deuda, vos me debés tanto ahorita al 31 de marzo, yo te debo tanto, lo que queda a favor del gobierno que más o menos se estima en 12 millones de dólares, a cambio de eso vos me das el 16 por ciento de las acciones, con un lugar por supuesto en la junta directiva.”, dijo.



Según Rappaccioli, ese representante del Estado no será una “figura” decorativa. “Si nos vamos a meter ahí es porque vamos a incidir en lo que haya que incidir en beneficio del país y del sector eléctrico”, agregó.



Luego explicó que este acuerdo, además, establece las condiciones mínimas necesarias para recuperar la liquidez del sector eléctrico, comenzando por disminuir los 70 millones de dólares vencidos que actualmente Disnorte y Dissur le deben a Enatrel, Gegsa e Hidrogesa, más ocho millones aproximadamente que le adeudan a las empresas privadas de generación.



Esta deuda debe reducirse a cero en tres años y medio, para lo cual se requerirá reducir los costos de generación.



La historia de los que no pagan

“Que se reduzcan las pérdidas que hoy se dan en las redes de distribución, una por razones técnicas y otras porque mucha gente no paga, principalmente los que consumen arriba de 500 kilovatios horas”, explicó.



Rappaccioli aprovechó para destacar la importancia de la aprobación de la Ley Antifraude, la que supuestamente está dirigida a “desestimular a los que hoy por hoy alteran el medidor. Como se ha puesto en evidencia en muchos casos, inclusive en urbanizaciones”.



“Hay un aporte del gobierno que tiene que ser aprobado por la Asamblea, para reducir las pérdidas en los asentamientos, en aquellos lugares donde vive gente que no puede pagar, pero quiere tener su bujía”, sostuvo.



Por otra parte, indicó que existe un financiamiento del BID en condiciones de donación, que le va a permitir mejorar las condiciones de conexión a esas viviendas, pero por dentro. Unión Fenosa se tiene que responsabilizar por la parte externa, transformadores, las líneas de distribución, etc.



“Hay un estudio que se comenzó a hacer también con financiamiento del BID, sobre la evaluación de las pérdidas más a fondo, cuyos resultados estarán a fin de año. Qué tanto de las pérdidas son técnicas y por qué. Y qué tanto son pérdidas no técnicas y a dónde se ubican principalmente”, señaló.



Dice que embargos

no interfieren

Rappaccioli igual se refirió a los embargos hechos por Enacal a Unión Fenosa, lo que a su juicio no tiene por qué interferir en las negociaciones que existen actualmente.



“Eso es un problema que lo tienen que resolver ellos de alguna manera, pero sin afectar el sector eléctrico del país”, manifestó.



No obstante, el presidente de Unión Fenosa, Pedro López Jiménez, ayer mostró su disposición de firmar cuanto antes el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Nicaragua, para que este último tome participación del 16 por ciento de las acciones de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur.



En conferencia de prensa en Madrid, España, posterior a la Junta de Accionistas de Fenosa, López Jiménez explicó que hasta ahora han negociado un documento en el que se recoge toda la operación a completar para ordenar y mejorar la distribución de la energía eléctrica en Nicaragua, pero se preguntó a sí mismo: “Si estamos de acuerdo en el texto, ¿por qué no firmamos?”



“La situación real es que hay un documento de acuerdo, preparado, al que sólo le falta la firma… estamos de acuerdo en el texto, pero no hay manera de firmarlo”, aseguró.



El alto directivo de Fenosa agradeció la labor de mediación del Gobierno español en todo el proceso de negociaciones con Nicaragua, en especial la del ex director de la Oficina Económica del Gobierno, David Taguas, y confió en que el Ejecutivo seguirá respaldando a la eléctrica española.



López Jiménez lamentó “las frecuentes salidas de tono” de la parte nicaragüense por los distintos problemas que ha tenido que afrontar en el país, como los apagones del año pasado y la amenaza que aún persiste de que vuelvan, pues la eléctrica achaca este problema a la falta de generación.



El presidente de Fenosa describió que en el caso de Nicaragua, en lugar de ejercer una labor de negocios como compañía, se cumple con una faceta “más de ONG”, pues se ha invertido unos 200 millones de dólares en los últimos seis o siete años. “Llevamos una cruz, con muy buen ánimo”, apuntó.



La próxima semana se cumple un año del inicio de los roces entre Fenosa y el gobierno, luego que la compañía activara el Acuerdo Recíproco de Protección de Inversiones (APRI) que obligaba a ambas partes a resolver los problemas por la vía del diálogo, pues los riesgos asociados rondan los 20 millones de euros, según dijo en esa oportunidad el consejero delegado de la empresa, Honorato López Isla.