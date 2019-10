La Prensa apela la sentencia

La abogada de La Prensa, Helga Asher, recurrió ayer de apelación en contra de la sentencia condenatoria emitida por el juez Celso Urbina, quien impuso una multa de 9 mil córdobas al Director del diario, Jaime Chamorro Cardenal, y de 18 mil córdobas al jefe de información, Eduardo Enríquez.



Asher recurrió contra la totalidad de la sentencia que incluye la publicación del por tanto de la sentencia del juez Urbina, quien una semana atrás declaró a Chamorro y a Enríquez, culpables del delito de injurias en perjuicio de cinco mujeres miembros del Consejo del Poder Ciudadano (CPC), del barrio “Ariel Darce”.



En el recurso pidió que se realicen actos de prueba para fundar el recurso, que consiste en la documental contenida e incorporada dentro de la presente causa, incluido el spot “publicitario calumnioso” suscritos por las ofendidas, indica Asher. Un día antes, don Jaime Chamorro declaró que quien verdaderamente está siendo calumniado es él, porque en un canal capitalino diariamente aparece un spot --supuestamente editado por los CPC-- donde lo llaman ladrón, el cual fue presentado como prueba de descargo durante el juicio promovido por el abogado de Rosibel Lazo, María Pichardo, Teresa Muñoz, Marcia Silva y Ana Lisbeth Villalobos, coordinadoras de los CPC del Distrito Cinco.



El juez Urbina no le dio ningún valor al video porque el mismo se refiere a hechos diferentes de los que se ventilaron en el juicio, pero de todos modos dejó sentado en su fallo que don Jaime Chamorro debe ejercer la acción penal, si considera que está siendo injuriado.



Chamorro ripostó preguntando que “¿para qué se va a poner a pelear? ¿Para perder? El Poder Judicial no es confiable, y eso lo han dicho hasta magistrados de la Corte Suprema, no yo, lo dijo un magistrado”, acotó.