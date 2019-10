“Presidente de Colombia fue a México a insultar”

Jaime Morales Carazo, el vicepresidente de Nicaragua en el actual gobierno sandinista de Daniel Ortega, fue antes, durante la revolución (1979-90), un duro líder de la contra, que combatió contra las guerrillas del FSLN, vivió en el monte y en México, y era apreciado como uno de los más acaudalados empresarios en este país. Pero hoy, aún sin reconocerse como de izquierda, es el rostro diplomático de Nicaragua, alguien con quien emporios de todo el orbe se sienten en confianza para dialogar sobre inversiones millonarias.



Este ex banquero alguna vez secuestrado por seis horas en México, y cuyo nombre de guerra fue Tolentino Cifar, el cual lleva aún grabado en una cruz hecha con una bala de oro como collar, abre las puertas de su casona a Excélsior, una con profusos tintes mexicanos, fuentes de cantera, plantas, sarapes, decoración, y además está casado con una mexicana oriunda del DF, Amparo Vázquez Rovelo, de lo cual se enorgullece.



Morales Carazo asistió al Foro Económico Mundial efectuado hace unos días en Cancún, donde encontró la oportunidad de charlar con el presidente Felipe Calderón —a quien “respeta y le tiene mucha simpatía”—, y otros mandatarios más a quienes considera amigos. Sin embargo, en ese momento le pareció fuera de lugar que el presidente colombiano Álvaro Uribe fuera “a casa de los estudiantes muertos a mentarles la madre”.



—¿Cuál es su postura en torno a los bombardeos a las FARC en Ecuador?



—Cuando llegó el presidente Uribe a México (a Cancún), no asistió a la cena del presidente Calderón por estar atendiendo a la prensa. Dio la impresión que no era muy afortunado el hecho de que el presidente de Colombia llegara a la casa de los muertos, que él había matado, o su ejército, a mentarles la madre, por usar un término mexicano. Causaron reacciones negativas esas posiciones en algunos sectores políticos, por lo que pude leer en diarios, como Excélsior, que siempre leo. Yo fui guerrillero de la contra y fui el jefe negociador que alcanzó la paz con el comandante Ortega. Y nosotros tuvimos situaciones muy delicadas: teníamos bases muy grandes en Honduras y el ejército sandinista hizo una invasión muy fuerte, y cuando hay problemas internos así, las fronteras son muy permeables. Lo afortunado fue la solución tan rápida en República Dominicana, que el presidente Fernández lo manejo con gran habilidad. También el presidente Hugo Chávez tuvo una participación moderadora. Sin embargo, a nosotros nos han llegado coletazos de ese conflicto, con la venida de esa joven Lucía Morett.



Le pregunto si no tienen ningún resquemor en que la estudiante sea o no sea guerrillera, en el sentido de ofrecerle residencia o ciudadanía…



—Hay que comprender que todos los movimientos revolucionarios han sobresalido por un gran espíritu de solidaridad. Los de la izquierda son mucho más solidarios con sus hermanos, estén o no en el poder. Y eso significa un sentido sensible y humanitario del presidente Ortega hacia combatientes de diferente naturaleza considerada revolucionaria. Y en lugar de juzgar si los mexicanos que estaban allá estaban asociados a las FARC, primero son seres humanos. Lamentamos los muertos. Califiqué que (la de Lucía) era una escala técnica, puede ser corta o de largo plazo.



—¿También la ciudadanía es para los padres de Lucía Morett?



—Nosotros hemos sido siempre muy amplios, es decir, el concepto de ciudadanía es de apertura, no somos chauvinistas. El presidente lo dijo con hospitalidad: si te quieres quedar aquí como turista, como residente o te quieres hacer nicaragüense, estamos a tu lado, mi casa es tu casa. Los mexicanos tienen esa misma hospitalidad.



—¿Cómo analiza el futuro de la nueva geometría política en Latinoamérica, cuando han venido triunfando las izquierdas, incluyendo la del pasado domingo de Paraguay con Fernando Lugo?



—En el foro de Cancún tomé nota de declaraciones del subsecretario de Estado para América Latina de Estados Unidos. Dijo que si EU se apartaban de América Latina, ésta no los iba a esperar. Y otra frase interesante fue que, en le pasado, la dependencia tan grande de América latina, Centroamérica, que llegamos a ser llamados traspatio, era así porque no teníamos otras alternativas. Eso lo dijo el gringo con gran objetividad. Ahora hay otras alternativas, hay nuevos vientos, un cambio geopolítico en el área, donde hay gobiernos electos via popular o por voto —y no por movimientos revolucionarios—, que están privilegiando la lucha contra la pobreza, el poder ciudadano más representativo y participativo y eso está creando un nuevo entorno.



—¿En qué sentido se están integrando estas izquierdas en el ALBA?



—Es una alternativa, claro. Pero la cooperación que nos ha brindado el comandante Chávez ha sido excepcional en momentos muy difíciles para nosotros, a consecuencia de los precios del petróleo, y hemos tenido arreglos de cooperación a través del ALBA.



Jaime Morales Carazo, vicepresidente de Nicaragua, habla sobre los ataques a un campamento de las FARC en Ecuador y la implicación de nuestro país en el conflicto; también opina sobre la nueva geografía política de la izquierda en Latinoamérica



—Cuando llegó el presidente Uribe a México (a Cancún), no asistió a la cena del presidente Calderón por estar atendiendo a la prensa. Dio la impresión que no era muy afortunado el hecho de que el presidente de Colombia llegara a la casa de los muertos, que él había matado, o su ejército, a mentarles la madre, por usar un término mexicano. Causaron reacciones negativas esas posiciones en algunos sectores políticos, por lo que pude leer en diarios, como Excélsior, que siempre leo. Yo fui guerrillero de la contra y fui el jefe negociador que alcanzó la paz con el comandante Ortega. Y nosotros tuvimos situaciones muy delicadas: teníamos bases muy grandes en Honduras y el ejército sandinista hizo una invasión muy fuerte, y cuando hay problemas internos así, las



Jaime Morales Carazo, vicepresidente de Nicaragua, habla sobre los ataques a un campamento de las FARC en Ecuador y la implicación de nuestro país en el conflicto; también opina sobre la nueva geografía política de la izquierda en Latinoamérica



Entrevista tomada de WWW.EXONLINE.COM.MX / Diario mexicano Exprésate