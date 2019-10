Oposición logra declaratoria para rechazar postergación de elecciones en la RAAN

La oposición en el Congreso rechazó hoy la decisión del Consejo Supremo Electoral, CSE, de posponer las elecciones en tres municipios del Caribe norte en una sesión considerada ilegal por la bancada sandinista, que no asistió.



Con una votación de 51 votos a favor los diputados opositores aprobaron una declaración y un decreto legislativo a favor de las elecciones en los tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, el próximo 2 de noviembre, como establece el calendario electoral.



Los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, no llegaron a la sesión que consideran ilegal porque no fue convocada por el titular del Congreso, el también sandinista René Núñez, y advirtieron que recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en contra de ese acto.



Segundo revés al FSLN



La oposición por segunda vez en este año, asestó un revés político al FSLN al reunir los votos para hacer quorum y sesionar, lo que el oficialismo, que sólo cuenta con 38 diputados, ponía en duda.



El CSE, con el aval del presidente Daniel Ortega, decidió posponer seis meses los comicios en los municipios de Waspán, Bilwi y Prinzapolka, alegando falta de condiciones técnicas para su realización, lo que fue rechazado por la oposición porque estima que para ello debía reformarse la ley electoral, lo que es facultad del Congreso.



El CSE decidió aplazar los comicios para el último domingo de abril del 2009, tras violentos incidentes en la ciudad de Bilwi, donde grupos de indígenas a favor o en contra de la medida se enfrentaron a balazos, pedradas y palos con saldo de varios heridos y lesionados.