Bajan las recaudaciones de la comuna capitalina

Un 25 por ciento de proyectos ya no se podran ejecutar este año

Los proyectos de mejoras en los distritos de la capital serán reducidos en un 25 por ciento, debido a que las recaudaciones de la Alcaldía de Managua han bajado considerablemente, dijo el vicealcalde, Nery Leiva Orochena.



Durante el mes de marzo, las recaudaciones experimentaron una merma de 10 millones de córdobas, según datos oficiales suministrados por la comuna.



En declaraciones a EL NUEVO DIARIO, el "Número 2" de la comuna dijo que las recaudaciones "en este tiempo se bajan un poco, además a esto hay que agregarle los incrementos en los precios del combustible que nos va a causar una distorsión en el presupuesto".



Dijo que actualmente los especialistas de la comuna en materia de tributos, están haciendo los estudios pertinentes sobre la cantidad de dinero que no se está recaudando, "sin embargo, puede estar calculado que un 25 por ciento de proyectos ya no se podrían ejecutar este año".



Esa reducción de proyectos afectará todos los distritos de Managua. Dentro de los proyectos afectados, el vice alcalde mencionó el caso de Ayapal "donde no vamos a poder hacer el drenaje de las aguas, pero logramos construir la micro-presa".



Confirmó que las reducciones de proyectos y programas deberá ser aprobado por el Concejo Municipal a través de una reforma al presupuesto de la comuna capitalina y así poder hacer los ajustes financieros que tienen que ver con la ejecución presupuestaria.