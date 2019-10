Limitan venta de arroz en EU

Las dos principales cadenas minoristas de Estados Unidos limitan la cantidad de arroz que puede comprar cada cliente debido a “las recientes tendencias de la oferta y la demanda”, según explicó Sam’s Club, una división de Wal-Mart Stores Inc.



Empero, la cadena mayor de tiendas de Wal-Mart no tiene planes de limitar las compras de alimentos.



La medida tiene lugar en momentos en que los contratos a futuro del arroz en Estados Unidos subieron a un precio récord en medio de una inflación mundial en los precios de los alimentos, pese a que un experto opinó que las cadenas podrían estar reaccionando menos a una escasez que al aprovisionamiento de restaurantes y pequeños almacenes.



El Sam’s Club siguió el ejemplo de Costco Wholesale Corp., con sede en Seattle, que impuso límites en algunos comercios a las compras de arroz al por mayor.



Sam’s Club no quiso decir si es la primera vez que restringe las ventas de alimentos a granel. Los límites afectan a las bolsas de 20 libras y no a porciones de tamaño minorista. El presidente y director general de Costco, Jim Sinegal, se negó a discutir la cuestión el miércoles con un reportero de la AP.



Sam’s Club dijo que seguirá limitando a los clientes a cuatro bolsas por vez de tres tipos de arroz importado.



La cadena abastece a pequeños comercios, incluyendo restaurantes. La portavoz Kristy Reed dijo que no podía comentar si el problema fue causado por escasez de suministros o por aprovisionamiento de clientes en anticipo a alza de precios.



David Coia, vocero de la Federación Arrocera de Estados Unidos, dijo que no hay escasez de arroz en el país.



‘’Es posible que los restaurantes pequeños y los almacenes familiares puedan estar comprando arroz en mayores cantidades que lo habitual, para evitar mayores precios’’, opinó Coia.



Una cadena más chica, BJ’s Wholesale Club Inc., en Matick, Massachusetts, dijo que no está imponiendo límites por ahora.



En el barrio chino de Nueva York, los comerciantes dijeron que no han visto que los clientes compren en cantidad en previsión de aumentos de precios.