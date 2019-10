Procurador lamenta entrega de los cayos

El Procurador General de la República, Hernán Estrada, lamentó la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Bluefields, que le entregó los Cayos Perlas, propiedad del Estado, al griego Peter Tsokos, e hizo un vehemente llamado a la defensa de los intereses nacionales.



Estrada afirmó que la sentencia atenta contra la buena imagen del Poder Judicial, pero sobre todo afecta a los comunitarios y al Estado nicaragüense, al violentar sus normas constitucionales, el Código Civil y la Ley de Recursos Naturales.



Afirmó que la sentencia atenta contra la soberanía nacional, y recordó que las leyes establecen “que los Cayos no son enajenables, no sólo por la naturaleza del dominio, sino por ser éstos hábitat de recursos naturales protegidos constitucionalmente, al ser áreas altamente sensibles, no aptas para este tipo de obras que ahí se han desarrollado a partir de que Tsokos las ocupó”.



En la sentencia firmada por los magistrados liberales, Rodolfo Martínez y Marcelino Alarcón, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Procuraduría, y se deja firme la sentencia emitida por la Juez de Distrito Civil de Bluefields a favor de Tsokos, en julio de 2001.



La Procuraduría demanda la cancelación registral de las inscripciones correspondientes a Vincent Cay, Wild Gane Cay, Water Cay, Crawl Cay y Lime Cay, y declara nulo desde la demanda lo relacionado a la demanda por el Cayo Baboon Cay.



Estrada recordó que la demanda comenzó el 23 de abril de 2001, cuando el hoy fiscal Julio Centeno Gómez, era Procurador General de la República, y reconoció el esfuerzo que realizaron los que le sucedieron, y conmemoró el asesinato del señor Francisco García, esposo de la Dra. María Luisa Acosta, defensora de esta lucha y a quien originalmente buscaban asesinar.