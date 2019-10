La exportación de frijoles y la guerra de las mantas

GUSTAVO ÁLVAREZ

El gobierno garantizó que las exportaciones de frijol de las empresas legalmente registradas continuarán saliendo con normalidad, informó Enrique Zamora, Gerente General de Agropecuaria Lafise, pero el empresario rechazó señalamientos de que la compañía a su cargo esté provocando alza en el precio del grano, por llevarse el producto a El Salvador.



Con datos en mano, Zamora refutó las acusaciones que ha estado haciendo el diputado y secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, Gustavo Porras, que acusa a Lafise de causar problemas con el abastecimiento del alimento.



Un total de 74 contenedores fueron retenidos por varios días en las fronteras del país, mientras se analizaba la legalidad de la exportación y si cumplía todos los requisitos de impuestos y otros trámites, además de evitar que salga la mayor parte de la producción y provocar un desabastecimiento.



Autoridades del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, se reunieron ayer con exportadores de frijol para analizar el problema de la salida ilegal del grano, y se informó que las exportaciones se normalizarán para los que están debidamente registrados.



Porras no es serio

Zamora aseguró que Lafise es responsable únicamente por el 2.76 por ciento del frijol que se exporta, por lo cual, desconoce por qué Porras se refiere siempre a Lafise como la responsable del precio alto del producto.



Añadió que el tema de la producción y exportación del grano no lo va a debatir con cualquiera, sino en foros serios, y por eso hizo un llamado al ministro Agropecuario y Forestal, Ariel Bucardo, a que convoque a la mayor brevedad al Consejo Nacional de la Producción, donde están representados todos los productores del país, para hacer una concertación y ver de qué forma van a financiar a los diferentes sectores productivos.



Según el Centro de Trámite de las Exportaciones, Cetrex, tres exportadores son las que venden casi el 50 por ciento del frijol al exterior, los cuales son: Douglas Mendoza, Dagoberto Martínez y José Adán Aróstegui. Agropecuaria Lafise aparece en el lugar número 13, con el 2.76 por ciento de las exportaciones.



Zamora recordó que en el país se llevará a cabo una cumbre presidencial alimentaria, convocada por el presidente Daniel Ortega, “para que sea Nicaragua el abastecedor de los más de 30 millones de consumidores de Centroamérica, pero para que eso ocurra, necesitamos tener estabilidad social y no mensajes contradictorios ni cuestionamientos sin sentido de algunos sectores”.



La guerra de mantas

El dirigente sandinista, Gustavo Porras, se ha dedicado en los últimos días a mandar a colocar mantas en diferentes puntos de Managua, demandando a Agricorp a que baje el precio del arroz, al grupo Pellas que baje el precio del azúcar, a Eduardo Montealegre que devuelva el dinero de los Cenis, a que no se deposite el dinero de los ahorrantes en los bancos privados, y a Lafise que no se lleve el frijol a El Salvador.



Los precios de los alimentos, entre ellos los granos básicos, están subiendo a consecuencia de una fuerte demanda en el mercado internacional, situación que es considerada por Zamora y expertos internacionales en el tema, como una oportunidad para incrementar la producción agropecuaria e inyectarle dinamismo a la economía.



Las exportaciones de frijol han bajado de más de 20 mil toneladas de enero a marzo de 2007, a 15 mil toneladas en el mismo período de 2008, según el Cetrex.