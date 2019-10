Zepeda se defiende en mar de contradicciones

El dirigente sindical de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, Anden, José Antonio Zepeda, negó las acusaciones hechas por el ex director de Transporte del Mined, Héctor Enoc Sandino, quien afirmó que los despidos en el Ministerio de Educación obedecen a pasadas de cuentas políticas.



Zepeda afirmó que de la reestructuración en el Mined se viene hablando desde el año pasado, pues se tomó la decisión de cerrar algunos cargos y abrir otros, ya que algunos no estaban respondiendo a la nueva visión del Ministerio de Educación.



Además, dijo que desde 1990 Anden no tiene representación sindical en la sede central, y lo que buscan los otros sindicatos es un chivo expiatorio ante los despidos efectuados en el Mined.



Familia Sandino debe estar ofendida

Ante los señalamientos hechos por el ex director de Transporte, el sindicalista expresó que “debe tener más cuidado, ya que los herederos de Sandino no andan diciendo que son descendientes de éste, ya que tienen la humildad de no publicarlo”.



Agregó que “la familia debe sentirse ofendida de que un pariente de Sandino se aproveche del apellido para mantenerse en un cargo”, dijo Zepeda.



Sandino respondió que no necesita de un apellido para mantenerse en un cargo, pues lo que defendía era un derecho laboral. “Dos días antes del despido se me realizó una evaluación, en la cual se me valoró como un buen trabajador, por eso me extraña que ahora digan que los corridos realizábamos un mal trabajo”, expresó.



Asimismo, reiteró las críticas que hizo a la organización de Anden en demanda de reivindicaciones sociales y laborales para los afiliados.



“No ordené los despidos”



Zepeda también negó que él haya ordenado los despidos o que mande más que el mismo titular de Educación, Miguel De Castilla, como dicen los otros líderes sindicales independientes y el mismo personal del Mined.



“Les agradezco el poder que me dan, pero creo que la viceministra Milena Núñez hubiese asumido un mejor papel defendiendo su institución y no evadiendo responsabilidades. Si se tomó la decisión y se valoró el desempeño de estos trabajadores, fue la oficina de Recursos Humanos quien tomó la decisión”, expresó el sindicalista.



Zepeda afirmó que los ataques en su contra son totalmente personales, de parte de líderes sindicales que quieren estar en su cargo. Mientras tanto los cinco sindicatos del Mined esperan reunirse hoy con el ministro Miguel De Castilla y parar la ola de despidos que está afectando a esta institución del Estado.