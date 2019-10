500 mil niños fuera del sistema escolar

En celebración de la Semana Mundial de la Educación, la Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la niñez y la adolescencia (Codeni), presentó el censo escolar realizado en 20 barrios del Distrito Seis de Managua. De diez mil 800 niños en edad escolar, 560 están fuera del sistema, dijo Rosario Bravo.



Bravo es representante del Centro de Apoyo a Programas y Proyectos (Capri), y comentó que en nuestro país medio millón de niños están excluidos del sistema escolar. “Algunos nunca ingresan a la escuela y otros sólo estudian los primeros meses, pues deben retirarse por múltiples causas”, dijo.



“Del ciento por ciento de niños que ingresan al primer grado, sólo el 40 por ciento logra terminar la primaria completa, sin contar los repitientes que alargan más su estadía en el sistema escolar”, informó la representante de Capri.



Melania Isabel Zelaya, directora de la escuela “Reina Sofía”, ubicada en el barrio Villa Reconciliación, expresó que el abandono escolar se debe a la pobreza, pero sobre todo a la cultura paterna.



“Muchos niños abandonan la escuela para trabajar en los semáforos y en los mercados, pues para sus padres no es una prioridad que ellos estudien. Los ven como una mercancía de la cual pueden sacar algún lucro, ya que casos como estos es común verlo en los barrios pobres”, lamentó la directora.



Bravo comentó que el reto del Ministerio de Educación no es lograr que el mayor número de niños ingresen a la escuela, sino que se mantengan en las aulas.



“Los organismos no gubernamentales hemos realizado múltiples programas para mantener al niño en la escuela. Se les ha dotado de un paquete escolar y se les brinda el alimento para que los pequeños no dejen la escuela”, indicó Bravo.



En tanto, Zelaya refirió que el papel que debe desempeñar el Mined es la construcción de mejores infraestructuras, y la entrega de materiales didácticos para hacer más agradable la estadía del estudiante.