ALBA buscará estabilizar precios de los alimentos

Los ministros de los países miembros del ALBA, Centroamérica y el Caribe, se reunirán el próximo siete de mayo para concertar medidas que estabilicen el precio de los alimentos, según anunció ayer el presidente Daniel Ortega.



Ortega propuso un programa estratégico entre los diferentes países de la región para comercializar los granos a precios favorables, que además debe incluir financiamiento a los productores que garanticen mejor productividad y precio justo a los consumidores.



“Lo que se requiere es un comercio justo, porque en el libre mercado compra el que tiene y no le importa si deja al otro sin comida, es por eso que entre los mismos países debemos garantizarnos el abastecimiento sin precios fijados por el mercado”, dijo Ortega.



El presidente también anunció un programa arrocero alrededor del Lago Cocibolca para tratar de producir el 100 por ciento del arroz que se consume en el país. Nicaragua produce la mitad del arroz que se consume, el restante 50 por ciento es importado.



Dicho programa será a corto plazo y financiado con fondos del ALBA. “Es la oportunidad para sacar al máximo las potencialidades de Nicaragua, que es la agricultura. Muchos decían que no produjéramos alimentos porque era muy caro, pero ahora se dan cuenta de que se debe apoyar a los productores; El Salvador se abastece de nosotros porque ya no tiene tierras, nosotros las tenemos, pero requieren de un financiamiento justo”, señaló Ortega.



Carreteras chontaleñas con pocos fondos

Por otra parte, señaló que las esperadas carreteras de Juigalpa-La Libertad-Santo Tomás, y La Libertad-San Pedro no cuentan con el fondo necesario por la falta del desembolso por parte del Banco Mundial. Pero Ortega dijo que desde ya disponen de un millón de dólares provenientes del fondo del ALBA para dar inicio a la construcción.



“No están los fondos, pero con el millón de dólares disponibles se puede iniciar, después veremos cómo hacemos para terminarlas”, expresó Ortega.