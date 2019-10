Inicia Teletón 2008

A las ocho de la mañana inició la octava edición del Teletón 2008 y la meta para el pueblo solidario de Nicaragua es recaudar 12 millones de córdobas.



Al acto de apertura asistió Monseñor Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, quien dijo que hoy inicia un hermoso sueño, las metas son para cumplirse y se encuentran reunidos con esta hermosa obra como es el Teletón 2008, que es un momento de generosidad del pueblo de Nicaragua.



“Invoco al Dios de amor y el Rey dijo: ‘Vengan los benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron alimentos, tuve sed y me dieron de tomar, pasé como forastero y me recibieron en sus casas, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y llegaron a verme. El Señor invita a la solidaridad y a la entrega generosa”, expresó Monseñor Brenes.



Entre los artistas internacionales que desfilaran y arrebatarán sonrisas a los niños con capacidades diferentes están Myriam Hernández, Toros Band, Rey Ruiz, Jerry Rivera, Frankie Negrón y Makano.



Cabe señalar que Crisbel Sarahí Gámez Arróliga, niña símbolo del Teletón, vio cumplido su sueño, cuando Miss Nicaragua 2008, Thelma Rodríguez, le regaló una computadora.