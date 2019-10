Violencia intrafamiliar es un problema de Estado

Lograr que se rompa el ciclo de la violencia intrafamiliar y el feminicidio es un problema del Estado y de la sociedad, pero encontrar una respuesta depende de la voluntad gubernamental. Esa es la consideración de la especialista en psicología Lorna Norori.



“El problema es de voluntad política, para que se pueda lograr esto, pues es vivimos en un Estado donde las convulsiones de las condiciones sociales, políticas y económicas están mezcladas y llevan a la población a la defraudación”, explica.



Según Norori, “estamos en un país donde hay políticos que actúan en función de la corrupción y de manera antojadiza manejan leyes, políticas, instituciones y demás, sin pensar en lo que sucede con la población”.



Sociedad enferma



Con su experiencia en la Red de Mujeres Contra la Violencia, la organización de atención en salud femenina Si Mujer y en el Movimiento Contra el Abuso Sexual, Norori señala que estamos en una sociedad enferma que nos carcome desde nuestro interior, porque no hemos sido incapaces de aceptar la equidad de género.



Menciona que la búsqueda de la equidad de género es sólo un primer paso en el proceso de parar la violencia. Por otra parte está el origen de la violencia y su implicancia con el agresor.



Ayuda especializada para el agresor



La comisionada Mercedes Ampié, jefa de la Comisaría de la Mujer y la Niñez, dijo que el trabajo con el victimario es urgente.



“Pronto vamos a cumplir 15 años de haber inaugurado las Comisarías de la Mujer. En ese momento nos dedicamos a atender sólo a la víctima, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que también es necesario atender al agresor, pues hay una serie de elementos que influyen en este comportamiento violento, aunque este no tiene raza, ni edad, ni posición social”.



Para eso están solicitando asesoramiento a la cooperación Sueca en busca de crear un programa de atención a los agresores para que estos tengan una verdadera oportunidad de cambio, tal como lo manda el nuevo Código Procesal Penal.



La comisionada Ampié también mencionó que su institución está implementando una política con enfoque de género para trabajar desde dentro de la institución, porque al igual que toda la sociedad, sus miembros fuero formados en la misma cultura violenta y se necesita que los policías varones tomen conciencia de la situación.



Para Norori, si bien es cierto que el Código Penal especifica el tratamiento del agresor bajo supervisión de especialistas, este tipo de programas ya practicados en Estados Unidos no han sido muy exitosos.



“Lo más efectivo es tratar con los abusadores primarios, jóvenes que aún tienen una actitud abierta a un mensaje diferente. En el caso de adultos, si estos superan los 45 años está demostrado que ya no pueden cambiar”.



La comisionada Ampié indicó que la solución no está en penas más duras y más policías, sino en trabajar con las nuevas generaciones para que la cultura de la violencia no siga perpetuándose.