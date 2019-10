Gobierno no protege nutrición de los nicaragüenses

La necesidad de que se apruebe en lo particular la Ley de Soberanía Seguridad Alimentaria y Nutricional es urgente para que se creen políticas y programas para la protección de la población, señala Ruth López Chavarría, encargada de la dirección de educación, información y comunicación de la Asociación Soya de Nicaragua (Soynica).



“Desde hace años venimos hablando sobre el tema, pero el gobierno no tomó en cuenta las recomendaciones del Grupo de Interés y la Soberanía Alimentaria (Guisan), al que pertenecemos. Ahora el problema está frente a nosotros y el país está en apuros en medio de una recesión casi mundial por los altos costos de los combustibles”, señala López.



Cinco artículos en ocho meses



Nuestra entrevistada señala que la Ley de Soberanía Seguridad Alimentaria y Nutricional se interpuso desde el año 2000 en la Asamblea Nacional y desde entonces durmió el “sueño de los justos” hasta septiembre del 2007 que se aprobó en lo general, principalmente bajo la presión del cumplimiento de las metas del milenio. Ocho meses después en lo específico sólo cinco artículos de la ley se han trabajado, haciendo que su vigencia siga en retraso.



Según López, esto sucede en un país sobre el que se cierne el manto de una posible hambruna, por el repunte de los precios de los alimentos de primera necesidad y donde se exporta el 44 por ciento de los granos básicos, siendo que el frijol, arroz, maíz y trigo producen el 70 por ciento de las kilocalorías necesarias para el funcionamiento del cuerpo humano.



“Se dijo que el frijol se lo estaban llevando los salvadoreños pues lo pagaban mejor, pero aquí prefirieron que eso continuara sucediendo en vez de darles un mejor precio a los productores”.



La ley podría representar la protección de la alimentación en Nicaragua, implicaría la creación de políticas de Estado y verdaderos programas a nivel nacional, el consumo de alimentos sanos sin aditivos químicos ni transgénicos, además se aseguraría la tenencia de la tierra en manos productivas.



Las opciones alimenticias



Ante el problema que se nos avecina López recomendó que los alimentos más nutritivos para un complemento de la dieta diaria es la soya y el extracto foliar.



“Ahora tenemos que cambiar nuestra cultura de comidas rápidas y buscar alimentos sanos que satisfagan nuestras necesidades nutricionales. De la soya, cuya libra tiene un valor promedio de 10 córdobas, se obtienen una infinidad de alimentos y se puede combinar con otros como complemento”, nos explica agregando que se debe tener cuidado y observar detenidamente la tabla nutricional, pues algunos los niveles de soya son mínimos o puede encontrarse con soya transgénica, por lo que se recomienda el producto natural que se obtiene en farmacias naturistas.



Por otra parte está el extracto foliar, creado de hojas comestibles, secadas y pulverizadas que se agrega a los alimentos. Su precio puede tener un costo promedio de 19 córdobas aunque se puede encontrar más barato.



Según López su capacidad nutricional está comprobada a tal medida que en un proyecto rural donde las personas no tenían nada para comer, ingerían una cucharada este polvo simplemente con agua y sal y en una semana redujeron significativamente su condición anémica.