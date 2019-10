Enérgica condena a Costa Rica por minería

SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN

Una enérgica condena contra la acción del Gobierno de Costa Rica por autorizar la operación de la mina a cielo abierto en Crucitas, fue emitida ayer por los participantes del III Foro del lago Cocibolca y el Río San Juan, después que miembros de ONG, como Antonio Ruiz, de Fundación del Río, entre otros, llamaran la atención ante la amenaza que representa la explotación de la roca dura a tan sólo tres kilómetros del río San Juan.



Previo a la declaración de rechazo, el director de Fundación del Río entregó al viceministro del Marena, Roberto Araquistain, copias de la resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) de Costa Rica, y la resolución firmada por el Ministro del Ambiente y Energía (Minae), de Costa Rica, Roberto Dobles Mora, con la que se agota la vía administrativa y sin sujeto a impugnación la resolución de la Setena que otorgó la viabilidad ambiental al proyecto minero Crucitas.



Antonio Ruiz alertó sobre las solicitudes de concesiones mineras en Buena Vista, Las Minas y San Carlos, entre otras, y pidió al viceministro y a los miembros del Consejo de Desarrollo Sostenible, alejar esas amenazas y respetar a voluntad de los alcaldes del departamento que en tres ordenanzas consecutivas han dicho: No a la minería.



El viceministro del Marena reconoció en la organización Fundación del Río, el interés por la defensa de los recursos hídricos y el ecosistema. Según la declaración, la explotación minera “significa un impacto severo a la calidad de las aguas del río San Juan, agrediendo el bienestar de los nicaragüenses”.



“Este tercer foro se pronuncia y recomienda a la Comisión de Desarrollo Sostenible de esta Cuenca, atender esta temática como tarea prioritaria y proponer soluciones a este problema”, sostienen. Asimismo, apelan a “la instancia de la Comisión Técnica Binacional a realizar las gestiones pertinentes y con carácter de urgencia, a fin de que se establezca una posición firme de rechazo ante esta amenaza en contra del medio ambiente, con repercusiones negativas para las poblaciones que conforman esta Cuenca”.



Costa Rica transgrede leyes

El ingeniero Salvador Montenegro, del CIRA-UNAN-Managua, dijo que “como nicaragüenses tenemos que condenar la autorización irresponsable del Gobierno de Costa Rica, porque contradice los discursos de amistad y de protección ambiental, está transgrediendo las leyes internacionales”.



A su juicio, en los convenios internacionales ningún país puede realizar acción en áreas fronterizas que puedan ser causa de riesgo, sin que exista la aprobación del país afectado, “Costa Rica está actuando como que si la concesión minera a Crucitas no representara ningún riesgo a los recurso nicaragüenses”, precisó.



Para el especialista en recursos hídricos, la acción de Costa Rica s una falta de respeto a las leyes ambientales y a un país hermano”, porque simplemente las autoridades costarricenses utilizan como principal argumento para aprobar el proyecto minero de Crucitas, el hecho de que la onza de oro se cotiza a más de un mil 100 dólares la onza.



El diputado José Martínez, Vicepresidente de la Comisión de Medioambiente de la Asamblea Nacional, reconoció que la aprobación de la minería a tan sólo tres kilómetros del San Juan constituye “un problema binacional”, y dijo conocer que lo está tratando la Cancillería nicaragüense.



Refirió que Nicaragua y Costa Rica han firmado acuerdos bilaterales, y recordó el reciente encuentro en Granada, “Costa Rica firma y no cumple, el gobierno de Nicaragua tiene que ponerse más duro, exigir y denunciar al mundo”, sugirió.



El diputado se comprometió a trasladar la información a sus compañeros legisladores, especialmente a los de la Comisión, y persuadirlos para realizar una inspección in situ e la zona.