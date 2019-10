“Elecciones, libertades y unidad democrática”

El derecho a realizar elecciones libres en todo el país, el llamado a la unidad de las fuerzas democráticas y el respeto a la libertades públicas, fueron las palabras que pronunció doña Violeta Barrios de Chamorro durante la presentación de la segunda edición de su libro “Sueños del Corazón”.



Barrios se mostró preocupada por la situación en que se encuentra nuestro país, por la falta de democracia y por la debilidad de las instituciones del Estado, pero sobre todo por la amenaza a la libertad de expresión.



“Yo nunca tuve miedo a la libertad de prensa, al contrario, la promoví y defendí. Los que queremos a Nicaragua no le tenemos miedo a la democracia y a las libertades públicas. Es preocupante volver a las amenazas, chantajes y restricciones institucionales a los poderes del Estado”, indicó la ex presidenta Barrios de Chamorro.



Elecciones libres

Indicó que el balance en los poderes del Estado se logra a través de la unidad de las fuerzas democráticas, como se hizo en 1990.



“Necesitamos elecciones libres en el país y debemos asumir nuestras responsabilidades como candidatos, y hay que defender la democracia desde la sociedad civil y los medios de comunicación”, dijo doña Violeta Barrios.



Antonio Lacayo, ex ministro de la Presidencia comentó que existe una subordinación de las instituciones a dictados de dos personas (haciendo alusión al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo), lo cual no es bueno, ya que caeremos de nuevo en el atraso en democracia y la economía del país.



Además, dijo que Daniel Ortega siempre amenaza con miedo, pero al final él es una persona temerosa al pueblo. “Cree que el miedo actúa en todos los ciudadanos como actúa en él, pero sé que el pueblo es inteligente y no se va a pegar fuego él mismo, pues sabe la forma de poner y quitar gobiernos”.



Ante el llamado a la unidad que hizo la ex presidenta Barrios, Lacayo dijo que como mayoría se ganó las elecciones en el 90, en 96 y en 2001. “Lamentablemente en estas elecciones hubo división y por eso Ortega ganó. No fomentemos la división por el bien de Nicaragua”, insistió.