Absuelven a policías que asesinaron a un joven negro en EU

Sean Bell murió acribillado a tiros por agentes de la Policía de Nueva York (NYPD), la noche que celebraba su despedida de soltero en un club en Queens. Los tres agentes, que dispararon 50 veces contra el joven negro, fueron absueltos el viernes de todos los cargos. El clima era de calma tensa en el popular barrio neoyorquino, donde reinaba la indignación y recordaban otros casos similares en los que los agentes no fueron sancionados por su conducta.



Bell tenía 23 años. El caso se remonta al 25 noviembre de 2006. Era una noche fría. El joven salió del Kalua Cabaret, donde se encontraba con dos amigos, que sobrevivieron al tiroteo. No estaba armado. Contra el grupo dispararon los policías Michael Oliver, Gescard Isnora y Marc Cooper, dos de ellos también negros. Oliver lo hizo 31 veces. Isnora, 11. Y Cooper, cuatro. A ellos se sumaron tiros de otros dos agentes que no fueron procesados.



Isnora, que estaba dentro del club investigando un caso de prostitución, avisó a sus compañeros en el exterior de que Bell se dirigía a su coche para hacerse con un arma, para resolver una disputa. Fue el primer agente en disparar con su automática. Los otros policías continuaron con la descarga porque creían que los disparos venían desde dentro del vehículo.



Lo presentaron como “peligroso”



Tras disiparse la humareda, no se encontró arma alguna. La defensa presentó a la víctima como una persona que estaba borracha y que se creía peligrosa, mientras que el fiscal resaltó el gatillo fácil de los policías. El juez Arthur Cooperman consideró que no se presentaron pruebas que pusieran en cuestión la conducta de los agentes. ‘Las dudas de descuido e incompetencia deben dejarse a otros foros’, dijo mientras destacaba la dificultad del caso.



El juicio duró casi dos meses. La sala donde el juez dictó el veredicto estaba llena, mientras varios centenares de personas se agolpaban a las afueras del tribunal. La novia de la víctima y sus padres rompieron en lágrimas, y se dirigieron hacia el cementerio para rezar. Sus abogados se plantean apelar. ‘¡Asesinos, asesinos!’, espetaban algunas personas a las afueras del tribunal mientras los policías abandonaban el edificio.



La prioridad de las autoridades locales era lograr que la situación se mantenga pacífica a lo largo del fin de semana en Queens, donde reina la indignación entre los vecinos de raza negra. ‘Estamos preparados para cualquier contingencia’, dijo el comisario Raymond Kelly, que evitó pronunciarse sobre el veredicto. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, dijo que en este juicio no hay ganadores. ‘Ningún veredicto habría puesto fin al dolor de los que conocían y querían a Sean Bell’.



El caso Bell no es el primero contra policías que dispararon a individuos desarmados y, tras el juicio, fueron absueltos. El sindicato del cuerpo calificó lo sucedido de tragedia, y recordó que los agentes hacen frente todos los días a situaciones en las que arriesgan sus vidas. Durante el juicio se quejaron de ser retratados como asesinos a sangre fría, por eso optaron a que el veredicto fuera emitido por un juez y no decidido por un jurado popular.