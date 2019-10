“Magistrados burócratas, desconocen los juzgados”

Abogados litigantes expresaron ayer a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el Modelo de Gestión de Despacho Judicial, además de violar la Constitución, el Código Civil y el Código Penal, profundiza la desigualdad en el acceso a la justicia y por ello debe de ser suspendido.



Durante una reunión con el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, y sus colegas Yadira Centeno, Ligia Molina y Francisco Rosales, los litigantes criticaron la ausencia del presidente de la Corte, Manuel Martínez y de los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, Alba Luz Ramos y Edgard Navas, que sólo llegó unos minutos, y Marvin Aguilar.



A la reunión asistieron unos 50 litigantes de los juzgados capitalinos, que pidieron a los magistrados suspender el Modelo porque con su implementación se ha violado la Constitución y se ha reformado de hecho el Código de Procedimiento Civil.



Nunca han litigado

Los abogados hicieron ver a los magistrados que ninguno de ellos conoce el Modelo por dentro y los obstáculos que presenta a los litigantes y los usuarios de la justicia en general. Señalaron que la mayoría de magistrados son burócratas que se mantienen en sus oficinas y nunca han litigado, y por consiguiente desconocen la problemática que viven en los juzgados. Insistieron en señalar que el Modelo profundiza las desigualdades en el acceso a la justicia que ahora sólo da respuesta a los abogados de los banqueros, quienes tienen ventanillas especiales y se les resuelve con prioridad lo que piden. ¿Por qué los abogados de los bancos no reclaman? Porque para ellos el Modelo funciona, respondieron.



Hicieron ver a los magistrados que mientras el CPP tiene como uno de sus objetivos acercar la justicia y hacerla más transparente, con el Modelo de Gestión se aleja a los abogados y a los usuarios de la justicia de los jueces, violando la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los jueces deben dar audiencias a los usuarios cuatro horas diarias.



Rosales: tienen razón, pero…

Al finalizar la reunión, los cuatro magistrados presentes, quienes se han reunido en varias ocasiones con los litigantes, se comprometieron a trasmitir a la Corte Plena todas las inquietudes.



El magistrado Rosales reconoció que los litigantes tienen razón en parte en sus demandas, pero defendió la facultad de la CSJ de organizar el Poder Judicial, aunque reconoció que se han hecho cambios de hecho al procedimiento para recurrir de apelación y actuar en algunas diligencias.



Indicó que los cuatro magistrados que estaban en la reunión comprenden la situación de los litigantes, pero no tienen los votos para decidir sobre el futuro del Modelo, que los litigantes exigen se suspenda totalmente porque aunque está vigente, no funciona.



Ligia Molina pidió a los litigantes un poco de flexibilidad para juntos encontrar soluciones a los problemas que más los aquejan, pero adelantó que es imposible que el Modelo sea suspendido.



Solís dijo que es casi imposible que el Modelo se suspenda porque se ha invertido mucho dinero, y es parte de la modernización del Poder Judicial y debe seguir adelante, aunque reconoció que el Modelo tiene fallas que a su juicio pueden superarse.



Los abogados afirmaron que los magistrados son los primeros que deben respetar la Constitución Política y las demás leyes, y en consecuencia reconocer que se equivocaron y que el modelo no funciona, y por el contrario aumenta la falta de transparencia en los procesos, viola el derecho a la defensa y los derechos humanos de los litigantes y usuarios de la justicia.



Según los litigantes, los artículos 164 y 165 de la Constitución no da facultad a los magistrados de hacer reformas de hecho, porque eso sólo le corresponde al Poder Legislativo.



Reclamaron la insensibilidad de la Corte, porque con el sistema se les viola a diario el derecho al trabajo, porque al no avanzar los juicios sus clientes no les pagan sus honorarios, y su situación económica se torna más precaria y desesperante.



Recordaron a los magistrados que antes que nada son abogados, y así como ahora están en la CSJ, con un salario muy bueno, mañana pueden andar litigando como cualquiera de ellos y sufrir las consecuencias de lo que hoy deciden desde sus escritorios.



Presidente de Apelaciones rechaza protestas

El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, Gerardo Rodríguez Olivas, defendió la legalidad del Modelo de Gestión de Despacho Judicial, y negó que la aplicación del nuevo sistema sea violatorio de la Constitución Política al señalar que las supuestas deficiencias denunciadas por un grupo de litigantes no son causadas por el novedoso servicio de atención.



Rodríguez rechazó las denuncias de algunos abogados en el sentido de que por la vía de hecho, al aplicar el nuevo modelo, la CSJ, esté reformando un “sinnúmero de leyes”. Para Rodríguez estas acusaciones “simplemente carecen de fundamento”.



Con la colaboración

de Ary Neil Pantoja