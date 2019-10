¿Represalia contra los litigantes?

En medio del conflicto que ha surgido entre los abogados litigantes y la Corte Suprema de Justicia por la implementación del nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial, el Consejo de Administración y Carrera Judicial de ese máximo tribunal aparentemente decidió “apretarle las tuercas” a los abogados, porque los conminó a renovar sus carnés en los próximos dos meses, de lo contrario no les autenticarán ningún documento.



Por medio de una circular que “apareció” ayer en las paredes de los juzgados, el secretario de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Montenegro Espinoza, informó a los abogados y notarios públicos y a la ciudadanía, que mediante el acuerdo 176 y 185 del 31 de agosto de 2007, el Consejo de Administración y Carrera Judicial autorizó la renovación de los carné de identificación de los abogados y notarios.



La circular explica que el objetivo es garantizar que los profesionales del derecho tengan una identificación ante las autoridades correspondientes y la ciudadanía que hace uso de sus servicios. El proceso de renovación de carnés comenzó de acuerdo con un calendario por orden alfabético a principio de 2008, y culminó el 15 de febrero del presente año.



Sin embargo, la secretaria de la Corte informó que a la fecha de hoy, hay profesionales que todavía no han cumplido con los acuerdos, lo que impide al máximo tribunal tener las firmas actualizadas de los abogados y notarios en su base de datos, lo que va en claro detrimento del proceso de verificación de firmas en los documentos extendidos en forma legal, dentro del marco de atribuciones y competencias de los profesionales del derecho.



Por tanto, el Consejo decidió ampliar la fecha límite de renovación de carné de abogado y notario público hasta el 30 de junio de 2008, pero advirtió que “los documentos presentados después del 30 de junio de 2008 que estén autorizados por aquellos abogados que no hayan renovado su carné, no serán autenticados en tanto no realicen el trámite mencionado.



Algunos abogados consultados, comentaron que “ese es el medio vuelto” de la Corte a sus protestas por el Modelo de Gestión de Despacho, y comentaron que si algunos no han renovado su carnés, es porque había que hacer fila y perder tiempo pagando en los bancos los cien córdobas que cuesta el documento, que en la práctica no sirve de mucho, porque tiene código de barras y en ningún juzgado o tribunal hay lector de barras.