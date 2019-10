Policía “preparada” para protestas de transportistas

El Subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Carlos Palacios, reiteró ayer que están preparados para intervenir ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante las protestas del sector transporte, previstas para la próxima semana.



“Estamos preparados, tenemos planes contingentes, a nosotros no nos preocupan las manifestaciones, tienen derecho a manifestarse, pero nuestro llamado es a la cordura, a la no violencia, esperamos que no haya violencia”, expresó Palacios.



El pasado jueves, el tesorero de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis, R.L., Reynaldo Bermúdez, advirtió que la lucha se intensificará la próxima semana hasta llegar a un paro nacional, al que se sumarán los buses interurbanos, microbuses interlocales y del transporte de carga, como medida de presión para que el gobierno congele el precio del galón de combustible en 40 córdobas con 50 centavos.



Aunque Palacios cree que la cordura prevalecerá en esta ocasión, contrario a otras protestas realizadas por el sector transporte, insistió en que los planes contingentes buscan que las libertades de las personas que no están en huelga sean respetadas.



“Nuestro jefes de Tránsito han estado hablando con los transportistas, nuestro jefes de seguridad pública a nivel nacional han estado platicando con ellos. No tienen por qué salirse de las manos, pero insisto: tenemos planes contingentes”, reiteró.



Palacios evitó decir el número de efectivos policiales que están listos a intervenir ante cualquier problema que surja, aduciendo razones de seguridad.



El jefe policial se refirió al tema durante la inauguración del año lectivo en la Academia de Policía “Walter Mendoza”, adonde este año ingresaron 700 nuevos aspirantes.



Al respecto, Palacios expresó que el reto de la Policía es “convertir a nuestros compañeros en verdaderos policías, servidores públicos, con sentido de servicio, de solidaridad, con sentido de relación policía-comunidad”.



Finalmente, dijo: “Nosotros deseáramos que nuestros policías fueran lo mejor, pero bueno, somos seres humanos y también cometemos errores. Al que falla lo corregimos y cuando no hay nada que hacer, tiene que salir de la institución”.