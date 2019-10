Aunque no le corresponde, Gobierno puede dar títulos

La titulación que el Ejecutivo inició en algunos barrios capitalinos, no es ninguna duplicación de las legalizaciones que viene haciendo la Alcaldía de Managua conforme lo establecido en la ley referida a los asentamientos espontáneos, dijo ayer el alcalde capitalino, Dionisio Marenco.



Al responder interrogantes de EL NUEVO DIARIO, el edil dijo que el gobierno es el dueño de los terrenos, “en el sentido de que para poder nosotros agarrarlos se le tiene que pagar a alguien, que son los antiguos dueños; y eso sólo el gobierno lo puede hacer cuando los compra o indemniza y pasan a propiedad del Estado”.



Luego esas propiedades “las pasan a nosotros (la comuna) y, según la ley, nosotros se las pasamos a la gente. He visto en la televisión que el gobierno ha entregado no sé cuántos títulos de propiedad, pero esos son parte del paquete grande y no hay duplicidad de títulos respecto de los que está entregando la Alcaldía”.



Estas declaraciones las hizo el edil después de suscribir con el rector de la UAM, Ernesto Medina Sandino, un convenio de colaboración en el que estudiantes de los últimos años de la carrera de Arquitectura, laboran con la comuna en levantamientos topográficos y mediciones de los lotes que la Alcaldía viene legalizando con escrituras públicas.



Situación de los asentamientos en Managua

Al explicar la situación de los asentamientos, Marenco dijo que “en realidad Managua es un gran asentamiento, porque desde el punto de vista técnico, la ciudad se instaló a como pudo después del terremoto de 1972, y en ese sentido hay una gran asentamiento con algunos pedazos más o menos ordenados”.



Después pasan a la categoría de barrios tradicionales, asentamientos progresivos o simplemente barrios. En la actualidad el total de unidades territoriales y asentamientos progresivos asciende a 642. En proceso de legalización está a la mitad, y “legalizando nosotros vamos más o menos entregando este año casi los seos mil títulos, por lo que queda muchísimo camino que recorrer”.