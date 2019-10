Otro intento de Taiwan para ingresar a la OMS

La 61° Asamblea Mundial de Salud está proyectada para iniciar el 19 de mayo, y congresistas ingleses promueven en el Parlamento británico la moción para el ingreso de Taiwan a la Organización Mundial de Salud (OMS), obteniendo el apoyo de ocho miembros parlamentarios. La iniciativa de dicha moción fue presentada por el presidente del grupo Taiwan-Inglaterra del Congreso británico, Sir Nicholas Winterton, el 23 de abril.



En dicha moción se indica que es una pena que desde 1997, la OMS haya rechazado la solicitud de Taiwan para participar como miembro observador en los eventos de la organización y en la Asamblea Mundial de Salud.



Winterton señaló que las enfermedades no diferencian fronteras ni cuestiones políticas, además, que el sistema de prevención de epidemias a nivel mundial no puede permitir la presencia de fallas y debilidades, y que por tanto Taiwan no se debe convertir en el único hueco o la única debilidad de dicho sistema de salud mundial.