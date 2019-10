Gobierno abandonó al sector pesquero

Sylvia Hernández

Empresarios del sector pesquero de la Costa Caribe nicaragüense manifestaron que a raíz del huracán Félix se les bajó la producción, y no han tenido ningún apoyo técnico, científico ni económico de parte del gobierno para poder desarrollar su actividad.



Luis Chamorro añadió que históricamente han sido abandonados por todos los gobiernos, lo que es aprovechado por las flotas extranjeras, que obtienen financiamientos de sus países, tal es el caso de las pesqueras hondureñas, colombianas y otras, que se benefician de la situación nuestra para pescar en aguas de la Costa Caribe, dijo.



Lamentaron que a un mes más para que termine el período de veda de langosta, tanto la flota nicaragüense industrial, como los pescadores artesanales, no están en posibilidades de poder ejercer el derecho a la pesca porque no tienen para la reparación de equipos --nasas, embarcaciones, lanchas y motores, entre otros--, pero principalmente por no tener el gobierno una política bien definidas hacia el sector pesquero.



Consideran los pescadores que el gobierno debería buscar políticas flexibles de organismos financieros para que ellos puedan optar a un financiamiento rápido con intereses bajos, y desarrollar la industria pesquera en la Costa Caribe del país, ya que el sector pesquero fue en las décadas de los 70 y de los 80, y en los comienzos de los 90, el segundo rubro más importante de exportación de este país.