Presidente inaugura pozo en barrio “Camilo Ortega”

El presidente Daniel Ortega inauguró ayer un pozo de agua potable para abastecer al casco urbano del barrio “Camilo Ortega”, cuyo costo es de un millón de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



El proyecto fue terminado en cuatro meses y cuenta con equipos de bombeo donados por Venezuela. “Esto nos permite hacer la diferencia entre lo que era antes Enacal y lo que es hoy”, expresó la directora ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Selma Herrera, luego de la inauguración.



Herrera pidió a los pobladores del barrio no desperdiciar el agua regando las calles, pues, según expresó, muchos de ellos echaron agua en las calles polvorientas antes de la visita del presidente Ortega.



“Recuerden que en Sierra Maestra y San Judas tenemos pobladores que no reciben agua y tienen mal servicio”, dijo Herrera.



… Y paguen

“Unión Fenosa nos va a cortar la energía, ayúdennos a hacer sostenible este proyecto pagando el agua. La sostenibilidad no se va a poder ejecutar si no pagamos el agua”, insistió Herrera.



Técnicos de Unión Fenosa han registrado al menos 14 conexiones ilegales a bienes inmuebles de Enacal, y la mayoría de éstos corresponde a equipos de bombeo de varios pozos de la empresa aguadora.



Enacal, por su parte, trabó un embargo preventivo de hasta 25 millones de córdobas a Unión Fenosa en bienes inmuebles, como acción preventiva para una demanda por daños y perjuicios en los sistemas de bombeo de varios pozos de la empresa aguadora.



Ruth Selma y los medios

El presidente Ortega recordó los tiempos cuando fue guerrillero y cómo hacían para tener agua potable. “¡Tomábamos agua de los inodoros!”, exclamó, y luego agregó que Ruth Selma Herrera libra una “guerra total”, porque los “medios de comunicación se han lanzado contra ella”.



“Después de 16 años se está concretando el proyecto”, dijo Ortega, quien escuchó algunas de las quejas de los pobladores del barrio “Camilo Ortega”.