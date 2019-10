Del halago, a las tácticas de terror

Autoridades policiales recibieron ayer la denuncia del diputado del Movimiento Vamos con Eduardo, Francisco Javier Jarquín, quien aseguró haber sido amenazado de muerte vía telefónica y perseguido en varias ocasiones.



El legislador especificó que las voces amenazantes son de hombres. Sobre las persecuciones, no pudo brindar mayores detalles.



“El diputado manifiesta que ha recibido amenazas telefónicas, que ha sido seguido en algunas ocasiones por vehículos, pero no precisa rostros, no precisa placas, no precisa números de teléfonos”, dijo el subdirector de la Policía, comisionado general Carlos Palacios.



“Han sido llamadas de advertencias, amenazas constantes, en diversas ocasiones, voz de hombre me decía él, pero no tiene mayores elementos”, agregó.



Palacios atendió al diputado Jarquín junto a un equipo especial de la Dirección de Auxilio Judicial, que se encargará de investigar el caso.



“Nos comprometimos con él, por supuesto, a investigar, formamos un grupo especial. Estamos haciendo un levantamiento alrededor de su casa y su familia. Vamos a investigar”, sostuvo Palacios.



El diputado Jarquín ha sido señalado como uno de los blancos a ser “cañoneado” para evitar que la oposición alcance mayoría en la Asamblea Nacional, pero al parecer, al fallar los “cañonazos”, se utilizan otros métodos.



En su denuncia pública, Jarquín expresó que ha recibido halagos y ofrecimientos de altas sumas de dinero con el fin de que no participe en determinadas ocasiones, cuando la oposición necesite reunir los 47 votos.